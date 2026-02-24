Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Турция за 7 млрд долларов построит межконтинентальную железную дорогу 1 20193

Бизнес
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Турция за 7 млрд долларов построит межконтинентальную железную дорогу

Турция достигла предварительной договоренности о предоставлении шестью международными организациями $6,75 млрд на строительство Северной окружной железной дороги.

Речь идет о договоренностях со Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Международным фондом развития ОПЕК и Европейским банком реконструкции и развития.

Проект Северной окружной железной дороги по маршруту промзона Гебзе на азиатской части Стамбула – аэропорт Сабихи Гекчен – мост султана Селима Явуза – аэропорт "Стамбул" – Халкалы (европейская часть) станет крупнейшим железнодорожным проектом Турции с внешним финансированием.

"Мы планируем завершить тендерный процесс в этом году и начать работы после передачи строительной площадки", – отметил министр.

По его словам, благодаря этой линии уменьшится нагрузка на перевозку грузов и пассажиров через Мармарай (железнодорожное сообщение между азиатской и европейской частями Стамбула, включающее подземный тоннель), а аэропорт "Стамбул" и аэропорт "Сабихи Гекчен" в разных частях города впервые будут непосредственно соединены железной дорогой.

Общая длина линии составит 125 километров. В рамках проекта будет построено 44 тоннеля общей протяженностью 59,1 км и 42 моста общей протяженностью 22,4 км.

После завершения строительства линия сможет перевозить 33 млн пассажиров и 30 млн тонн грузов в год.

Читайте нас также:
#железная дорога #Турция #транспорт #строительство #инфраструктура #финансирование #экономическое развитие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
7
2
0
1
2

Оставить комментарий

(1)
  • DJ
    Danik Jupiters
    26-го февраля

    А лвтЫши не могут, у них ума хватает чтобы воровать

    4
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео