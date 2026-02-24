Турция достигла предварительной договоренности о предоставлении шестью международными организациями $6,75 млрд на строительство Северной окружной железной дороги.

Речь идет о договоренностях со Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Международным фондом развития ОПЕК и Европейским банком реконструкции и развития.

Проект Северной окружной железной дороги по маршруту промзона Гебзе на азиатской части Стамбула – аэропорт Сабихи Гекчен – мост султана Селима Явуза – аэропорт "Стамбул" – Халкалы (европейская часть) станет крупнейшим железнодорожным проектом Турции с внешним финансированием.

"Мы планируем завершить тендерный процесс в этом году и начать работы после передачи строительной площадки", – отметил министр.

По его словам, благодаря этой линии уменьшится нагрузка на перевозку грузов и пассажиров через Мармарай (железнодорожное сообщение между азиатской и европейской частями Стамбула, включающее подземный тоннель), а аэропорт "Стамбул" и аэропорт "Сабихи Гекчен" в разных частях города впервые будут непосредственно соединены железной дорогой.

Общая длина линии составит 125 километров. В рамках проекта будет построено 44 тоннеля общей протяженностью 59,1 км и 42 моста общей протяженностью 22,4 км.

После завершения строительства линия сможет перевозить 33 млн пассажиров и 30 млн тонн грузов в год.