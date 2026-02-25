С целью профилактики кожных заболеваний и для собственного спокойствия, специалист рекомендует стирать как верхнюю, так и нижнюю одежду, то есть ту, что непосредственно соприкасается с кожей, сразу после приобретения.

Существует несколько причин для этого. Прежде чем вещи окажутся в магазинах, они проходят этапы хранения и транспортировки, и условия этих процессов остаются для нас неизвестными.

Мы не можем знать, сколько людей примеряли ту или иную вещь.

Кроме того, некоторые ткани обрабатываются химическими веществами и красителями. Поэтому для безопасности лучше всего постирать новую вещь.

Именно по этой причине некоторые производители в своих рекомендациях по уходу указывают на необходимость предварительной стирки.