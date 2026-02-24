Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

В настоящее время в Верховном суде рассматривается еще одна кассационная жалоба Национального объединения по спору о решении БПБК приостановить выплату бюджетного финансирования партии на один год. Верховный суд еще примет решение о возбуждении кассационного процесса по этому спору.

Ранее административный районный суд отклонил иски Национального объединения, но партия обжаловала решения, поэтому дела пришлось рассматривать в окружном суде.

Как сообщалось, 28 мая 2024 года БПБК обязало Нацобъединение возместить 210 673 евро в государственный бюджет. Это решение было принято в связи с тем, что в 2022 году партия потратила средства государственного бюджета в размере 554 627 евро на связь с общественностью и политическую агитацию, превысив тем самым на 210 673 евро процентный лимит, который можно потратить на одну из трех целей, предусмотренных законом о финансировании политических организаций (партий).

11 июня 2024 года БПБК приняло решение приостановить на один год выделение партии средств из государственного бюджета.

Партии могут использовать государственное финансирование только на три цели - содержание офиса, содержание партии и политическую агитацию или связь с общественностью, но на одну группу расходов может быть потрачено не более 60% государственного финансирования.

Именно этот лимит Нацобъединение превысило, потратив на предвыборную агитацию в 2022 году почти 555 000 евро при лимите в 344 000 евро.