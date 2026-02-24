Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нацобъединению придется возместить 210 673 евро незаконно потраченных средств 3 763

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
Изображение к статье: Нацобъединению придется возместить 210 673 евро незаконно потраченных средств

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

В настоящее время в Верховном суде рассматривается еще одна кассационная жалоба Национального объединения по спору о решении БПБК приостановить выплату бюджетного финансирования партии на один год. Верховный суд еще примет решение о возбуждении кассационного процесса по этому спору.

Ранее административный районный суд отклонил иски Национального объединения, но партия обжаловала решения, поэтому дела пришлось рассматривать в окружном суде.

Как сообщалось, 28 мая 2024 года БПБК обязало Нацобъединение возместить 210 673 евро в государственный бюджет. Это решение было принято в связи с тем, что в 2022 году партия потратила средства государственного бюджета в размере 554 627 евро на связь с общественностью и политическую агитацию, превысив тем самым на 210 673 евро процентный лимит, который можно потратить на одну из трех целей, предусмотренных законом о финансировании политических организаций (партий).

11 июня 2024 года БПБК приняло решение приостановить на один год выделение партии средств из государственного бюджета.

Партии могут использовать государственное финансирование только на три цели - содержание офиса, содержание партии и политическую агитацию или связь с общественностью, но на одну группу расходов может быть потрачено не более 60% государственного финансирования.

Именно этот лимит Нацобъединение превысило, потратив на предвыборную агитацию в 2022 году почти 555 000 евро при лимите в 344 000 евро.

Читайте нас также:
#финансы #коррупция #бюджет #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • VS
    Vad Sorry
    25-го февраля

    Потратила? Или ни законно присвоила государственные средства что попадает под мошенничество в крупном размере. Они же там законы знают? Где уголовные дела, где отставки и запрет занимать государственные должности? Не для Латвии это нормально они ещё и в суд подали:)))Обнаглевшее ворье...И главное всё им сходит с рук

    30
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vad Sorry
    25-го февраля

    И главное всё им сходит с рук

    == Сходило и будет сходить, не для того голыми на морозе стояли, ведь там чужих нет, только свои пуйши!

    Латыши создали всё для себя, побросали свои отцовские хутора, расселись вальяжно в Риге и ещё вы хотите, чтобы они украденные деньги обратно отдали?

    Ну вы даёте!

    26
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    25-го февраля

    Только и умеют , что вражду между людьми разжигать бород вочник

    29
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео