25 февраля в православных храмах отмечают память святителя Алексия. В народном календаре этот день известен как Алексей Рыбный. В это время наши предки готовили рыбные пироги, наводили порядок в доме и прислушивались к чириканью воробьев. Ночь праздника считалась особенной. Расскажем, почему.

25 февраля православные верующие вспоминают святителя Алексия, который жил в XIV веке. По преданиям, он родился в Москве в состоятельной боярской семье. О том, что станет монахом, будущий митрополит Московский задумался в юности. В 12 лет ему приснился вещий сон, предвещающий, что вся его жизнь будет посвящена служению людям.

В 15 лет Алексий решил стать иноком и посвятил следующие два десятилетия подвижнической жизни. Одним из его наставников был старший брат Сергия Радонежского — Стефан. Позже, когда Алексий основал Спасо-Анронников монастырь, ученик Сергия Радонежского — Андронник — стал его первым игуменом.

Митрополит Московский и всея Руси Алексий остался в памяти народа благодаря своим добрым делам. Он строил церкви и монастыри, помогал бедным и налаживал отношения с ордынскими ханами. Обладая даром чудотворения, он исцелял людей. Согласно преданиям, он избавлял от глазных болезней и даже слепоты.

После смерти великого князя Ивана (Иоанна) II Ивановича в 1359 году Алексий стал опекуном его сына Дмитрия, который впоследствии получил титул Донского. Считается, что он олицетворял светскую и духовную власть. Алексий неоднократно мирил князей, ссорившихся из-за земель. Благодаря ему Москва была признана центром православия и единства Руси.

Народный календарь: Алексей Рыбный

В народе день памяти святителя Алексия называли «Алексей Рыбный» или «Алексеев день». Однако существовали и другие названия: «Алексий», «День Алексея», «Мелетий».

Праздник получил название «рыбного» не случайно: народ знал, что с 25 февраля (2 февраля по старому стилю) начинается активное таяние снега, а в водоемах появляется много рыбы. «Рыба на столе — здоровье в семье», «Была бы уда, а рыба будет», — говорили на Руси.

Алексей Рыбный: что следует сделать

В день, посвященный святителю Алексию, люди обязательно посещали церковь. Святителю Алексию, митрополиту Московскому, молятся об укреплении веры, исцелении от болезней, особенно глазных. У него просят помощи в воспитании детей, защите вдов, сирот и младенцев.

Наши предки знали: чтобы в доме поселились деньги и удача, в Алексеев день нужно обязательно есть рыбные блюда. Поэтому с утра мужчины отправлялись к водоемам, а женщины занимались приготовлением пищи.

Королями дружеских застолий были расстегаи — пироги с рыбной начинкой. Их особенностью является наличие отверстия, напоминающего карманчик, в верхней части.

Это отверстие оставляли для того, чтобы в процессе приготовления можно было заливать внутрь бульон или растопленное сливочное масло. При необходимости «дырочку» в пирогах можно растянуть.

Считается, что благодаря этому отверстию выпечка получила такое необычное название. Однако существует и другая версия: согласно ей «большие пирожки» обязаны своим названием способом приготовления теста, которое хозяйки растягивали руками.

Несмотря на то, что в праздники люди старались отдыхать, в Алексеев день трудились. В это время очищали жилища от ненужных вещей и наводили порядок. Также в день Алексея Рыбного выносили на мороз посевные семена, считая, что такие семена дадут хороший урожай.

Так же поступали и с пряжей. При этом полагалось приговаривать: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечали накануне) — будешь с деньгами на Масленицу». Считалось, что замороженные нитки будут ровнее, а изделия из них получатся красивыми и удобными.

Алексей Рыбный: народные приметы

Согласно поверьям, в ночь с 24 на 25 февраля снятся вещие сны. Их нужно запомнить, но никому не рассказывать. Таким образом, хорошие сны сбудутся, а дурные останутся только в личных воспоминаниях.

Наши предки, умеющие предсказывать погоду по приметам, знали: если звезды в ночь на Алексея Рыбного кажутся красными — к метели. Если днем над землей стелется туман — лето может быть дождливым. Если с утра на окнах виден иней — к перемене погоды: оттепель сменится морозом и наоборот. Если расшумелись воробьи — к потеплению.

Алексей Рыбный: что нельзя делать

В старину существовали приметы, которые наши предки старались не нарушать. Таким образом, по мнению людей, они могли защитить себя и свои семьи от неприятностей и болезней. В Алексеев день категорически запрещали:

Надевать старую одежду — прошлые неприятности и обиды напомнят о себе.

Ругаться, конфликтовать — на семью обрушится череда неприятностей.

Обманывать, придумывать небылицы о людях — весь негатив вернется в дом в тройном размере.

Употреблять мясо — к болезням и неприятностям.

Строить планы, начинать новые дела — все развалится, не успев по-настоящему реализоваться.