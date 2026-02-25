Ведущие социологические институты Германии — Forsa, Infratest dimap, Insa и другие — регулярно проводят так называемый «воскресный вопрос» (Sonntagsfrage). Свежий рейтинг партий Германии показывает резкие сдвиги в предпочтениях избирателей в 2026 году. Разбираемся, что именно изменилось.

Респондентов спрашивают, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье. На основе этих данных Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) ежедневно рассчитывает средний показатель по последним десяти опросам.

По состоянию на 21 февраля 2026 года этот усреднённый рейтинг выглядит так: Union — 25,5%, AfD — 25,0%, SPD — 15,4%, «Зелёные» — 11,7%, Die Linke — 10,2%, BSW — 3,6%, FDP — 3,2%.

По данным Forsa от 17 февраля, цифры близки: Union — 26%, AfD — 25%, SPD — 14%, «Зелёные» — 12%, Die Linke — 10%, FDP и BSW — по 3%.

BSW («Союз Сары Вагенкнехт») остался буквально в шаге от попадания в бундестаг: 4,98% — чуть меньше необходимого пятипроцентного барьера. FDP тоже не преодолела этот порог, набрав 4,3%. Для обеих партий это стало серьёзным ударом.

Сегодня ситуация заметно отличается. Главное изменение — сокращение разрыва между Union и AfD до минимума. При этом AfD прибавила более четырёх процентных пунктов по сравнению с результатом выборов. Union, напротив, потеряла около трёх пунктов.

Долгосрочная динамика помогает понять, как формировался нынешний расклад. После выборов 2021 года SPD некоторое время удерживала позицию лидера опросов, но вскоре уступила первенство Union. «Зелёные» тоже пережили кратковременный подъём после тех выборов.

Однако затем они потеряли значительную часть поддержки.

Третья партия тогдашней «светофорной» коалиции — FDP — двигалась вниз ещё дольше. На выборах 2025 года этот нисходящий тренд завершился провалом: партия не прошла пятипроцентный барьер. По текущим данным, FDP остаётся на уровне 3–3,2% и не демонстрирует признаков восстановления.

Главным бенефициаром потерь коалиционных партий стала AfD. В середине 2023 года она впервые поднялась на вторую строчку рейтингов. В начале 2024-го AfD несколько сдала позиции, но затем вновь начала набирать очки. Сейчас «Альтернатива для Германии» фактически идёт вровень с Union. Примечательна динамика Die Linke. На выборах 2025 года партия получила 8,8%, а сейчас в опросах её показатель вырос до 10–10,2%. Это заметный рост, особенно на фоне того, что несколько лет назад партия находилась в глубоком кризисе.

BSW, впервые появившийся в опросах в начале 2024 года, на выборах остановился у самого порога бундестага.

В текущих замерах усреднённый рейтинг партии Сары Вагенкнехт составляет 3,6%, а по данным Forsa — 3%. Это заметно ниже результата на выборах (4,98%). Потеря интереса избирателей к этому проекту очевидна.