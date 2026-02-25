Государственный департамент США, реагируя на произошедшую в прошлом году атаку украинских морских дронов на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск, призвал Украину воздерживаться от ударов по целям, связанным с интересами США, заявила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Выступая в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину, посол отметила, что после атаки Госдепартамент США обратился к Украине, "поскольку это затронуло экономические интересы Америки и Казахстана".

По ее словам, по этому вопросу со стороны Вашингтона был демарш. Стефанишина отказалась уточнить, вызывали ли ее в Госдепартамент и какой была реакция Украины, сообщает Reuters.

Стефанишина подчеркнула, что речь не идет о призыве к Украине воздерживаться от ударов по военной и энергетической инфраструктуре России. "Это было связано с тем, что там были затронуты экономические интересы Америки", — сказала она.

Через Новороссийск, используя терминал Каспийского трубопроводного консорциума, экспортируется казахстанская нефть. В добыче нефти в Казахстане участвует американская нефтяная компания Chevron, которой принадлежит 15% акций Каспийского трубопроводного консорциума.