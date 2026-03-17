Какие вещи нельзя стирать в горячей воде: 4 типа одежды, которые легко испортить

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие вещи нельзя стирать в горячей воде: 4 типа одежды, которые легко испортить

Горячая вода действительно помогает эффективнее справляться с загрязнениями и бактериями, однако не вся одежда выдерживает высокие температуры. Если регулярно стирать вещи при максимальном нагреве, ткань может потерять форму, цвет и эластичность. В результате одежда садится, деформируется или становится жесткой. Чтобы сохранить любимые вещи в хорошем состоянии, важно учитывать особенности разных материалов.

Кожаные изделия

Кожаная одежда и аксессуары требуют особенно бережного ухода. Высокая температура и избыток влаги могут разрушить структуру материала. После стирки в горячей воде кожа пересыхает, становится грубой и со временем может покрыться трещинами.

Для очищения таких изделий лучше использовать мягкую ткань, теплую воду и специальные средства для ухода за кожей. После чистки поверхность следует аккуратно протереть и дать изделию высохнуть при комнатной температуре. Чтобы сохранить мягкость материала, рекомендуется дополнительно использовать специальные кремы или лосьоны.

Деликатные ткани

Шерсть, кашемир, шелк и кружево относятся к материалам, которые плохо переносят высокие температуры. При стирке в горячей воде натуральные волокна могут сжиматься, из-за чего вещь уменьшается в размере и теряет форму.

Шерстяные изделия могут сваляться и стать жесткими, кашемир теряет мягкость, а шелк — блеск и прочность. Поэтому такие вещи лучше стирать в холодной или слегка теплой воде. При машинной стирке желательно использовать деликатный режим и специальные мешки для белья. Сушить подобные изделия лучше на горизонтальной поверхности вдали от батарей и прямых солнечных лучей.

Спортивная одежда

Многие спортивные вещи изготовлены из эластичных синтетических материалов — например, лайкры или спандекса. Эти ткани обеспечивают комфорт и свободу движения, однако плохо переносят горячую воду.

При высокой температуре волокна постепенно теряют эластичность, одежда растягивается или наоборот садится и хуже держит форму. Кроме того, может разрушаться специальная пропитка, отвечающая за вентиляцию и отведение влаги. Для таких вещей лучше выбирать холодную воду и мягкие моющие средства. Кондиционеры использовать не рекомендуется, так как они могут снижать воздухопроницаемость ткани.

Джинсовые изделия

Деним считается прочным материалом, но частые стирки в горячей воде могут негативно сказаться на его внешнем виде. Высокая температура способствует выцветанию ткани и может привести к усадке.

Чтобы сохранить цвет и плотность джинсовой ткани, рекомендуется стирать такие вещи как можно реже и выбирать холодную воду. Перед стиркой изделия лучше вывернуть наизнанку — это поможет защитить цвет и предотвратить появление светлых полос на сгибах.

Правильный выбор температуры стирки помогает сохранить структуру ткани, форму и цвет одежды. Поэтому перед тем как загрузить вещи в стиральную машину, стоит обратить внимание на рекомендации на ярлыке — это простой способ продлить срок службы любимого гардероба.

Читайте нас также:
