Срочно! МИД Латвии призвал ЕС принять 20-й пакет санкций против России

Политика
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Срочно! МИД Латвии призвал ЕС принять 20-й пакет санкций против России
ФОТО: LETA

Европа должна немедленно предоставить кредит для поддержки Украины и так же срочно принять 20-й пакет против России, заявил парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Артем Уршульскис, который во вторник принял участие в заседании Совета ЕС по общим вопросам.

В ходе обмена мнениями о подготовке к Евросовету парламентский секретарь МИД подчеркнул, что Латвия осуждает неспровоцированные нападения Ирана на своих соседей. В то же время он добавил, что при решении новых задач не следует забывать о поддержке Украины.

Уршульскис отметил, что существует связь между Ближним Востоком и дискуссиями о конкурентоспособности, особенно об энергетике. Латвия поддерживает введение краткосрочных мер по смягчению влияния резкого роста цен на экономику ЕС, но в долгосрочной перспективе необходимо укреплять энергетическую безопасность ЕС через развитие энергетической независимости.

Читайте также: "Открою великую тайну: три пути есть у России. Все они через распад"

#Иран #Украина #МИД #санкции #Латвия #дипломатия #Евросоюз #политика
