Желающих взять кредит в Латвии ждут перемены?

Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Желающих взять кредит в Латвии ждут перемены?
ФОТО: Unsplash

Без согласия СЗК правительство поддержало передачу надзора за потребительскими кредиторами Банку Латвии.

Правительство во вторник одобрило предложение Министерства финансов о передаче Банку Латвии функции лицензирования и надзора за потребительскими, или небанковскими кредиторами, а также защиты прав и интересов потребителей в сфере финансовых услуг.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) на заседании правительства подчеркнул, что Министерство экономики не поддерживает передачу функции надзора за небанковскими кредиторами Банку Латвии. СЗК не имеет большинства в правительстве, поэтому дальнейшее направление реформы определит Сейм.

Валайнис отметил, что за последний год сектор небанковского кредитования вырос на 16%, и выразил опасение, что при смене надзорного органа это развитие может остановиться, так как Банк Латвии может запрашивать большое количество различных документов. Валайнис также подчеркнул, что не решен вопрос о "бюджетной дыре", которую создаст эта реформа, и Минфин не предложил решения этой проблемы.

В ходе дискуссий с представителями индустрии финансовых технологий, ассоциации "Fintech Latvija" и Банка Латвии было достигнуто концептуальное соглашение о постепенной передаче Банку Латвии функции надзора за потребительскими кредитами, сообщили в Минфине.

Предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. В течение переходного периода с 2027 года Банк Латвии будет выполнять надзорные функции, применяя разработанные Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) рекомендации, а с 2028 года надзор за потребительскими кредитами будет полностью передан Банку Латвии.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что это пока лишь информационное сообщение о планируемой реформе, а законопроект еще не подготовлен и не подан правительству.

Сейчас надзором за небанковскими кредиторами занимается ЦЗПП.

#банк Латвии #финансы #кредиты #политика
