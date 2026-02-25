Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генетика против образа жизни: что определяет продолжительность жизни 0 664

Lifenews
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генетика против образа жизни: что определяет продолжительность жизни

Новое исследование показывает, что на продолжительность жизни человека сильнее всего влияют окружающая среда и образ жизни, а не генетическая наследственность. Генетические факторы объясняют всего около 2% вариаций в долголетии, тогда как среда — примерно 17%.

Генетика и биологический возраст

В ходе исследования британские ученые обработали данные сотен тысяч участников, включая генетические маркеры, медицинские записи и информацию об образе жизни. У почти 50 000 человек провели протеомное профилирование — методику анализа изменений белков, позволяющую определить биологический возраст организма, отражающий темпы старения на молекулярном уровне.

Возраст и пол остаются ключевыми предикторами долголетия, объясняя около половины вариаций. При этом высокий процент влияния факторов среды удивил исследователей и подтвердил, что привычки и условия жизни имеют большее значение для здоровья и продолжительности жизни, чем гены.

Влияние факторов среды

Наибольшее влияние на биологическое старение и преждевременную смерть оказали:

  • курение
  • социально-экономический статус
  • уровень физической активности
  • условия жизни

Факторы среды сильнее всего воздействовали на болезни легких, сердца и печени. Генетика играла ключевую роль при рисках рака молочной железы, яичников, простаты и деменции.

Некоторые неожиданные выводы: более высокий рост и больший вес в возрасте 10 лет ассоциировались с более короткой продолжительностью жизни, а курение матери во время беременности или раннего детства ребенка также повышало риски.

Питание и социальные факторы

Исследование показало слабую связь между диетой и маркерами биологического старения, что частично противоречит предыдущим данным о влиянии питания на хронические заболевания. Зато социальные факторы — доход, наличие жилья, занятость — оказались тесно связаны с болезнями старения, хотя не всегда находятся под контролем человека.

Вывод ученых

"Хотя мы можем наследовать генетические риски, то, как мы питаемся, двигаемся и взаимодействуем с миром, имеет большее значение для здоровья и продолжительности жизни", — отметил один из авторов исследования, доцент Хассан Валли.

источник

Читайте нас также:
#медицина #образ жизни #генетика #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео