Новое исследование показывает, что на продолжительность жизни человека сильнее всего влияют окружающая среда и образ жизни, а не генетическая наследственность. Генетические факторы объясняют всего около 2% вариаций в долголетии, тогда как среда — примерно 17%.

Генетика и биологический возраст

В ходе исследования британские ученые обработали данные сотен тысяч участников, включая генетические маркеры, медицинские записи и информацию об образе жизни. У почти 50 000 человек провели протеомное профилирование — методику анализа изменений белков, позволяющую определить биологический возраст организма, отражающий темпы старения на молекулярном уровне.

Возраст и пол остаются ключевыми предикторами долголетия, объясняя около половины вариаций. При этом высокий процент влияния факторов среды удивил исследователей и подтвердил, что привычки и условия жизни имеют большее значение для здоровья и продолжительности жизни, чем гены.

Влияние факторов среды

Наибольшее влияние на биологическое старение и преждевременную смерть оказали:

курение

социально-экономический статус

уровень физической активности

условия жизни

Факторы среды сильнее всего воздействовали на болезни легких, сердца и печени. Генетика играла ключевую роль при рисках рака молочной железы, яичников, простаты и деменции.

Некоторые неожиданные выводы: более высокий рост и больший вес в возрасте 10 лет ассоциировались с более короткой продолжительностью жизни, а курение матери во время беременности или раннего детства ребенка также повышало риски.

Питание и социальные факторы

Исследование показало слабую связь между диетой и маркерами биологического старения, что частично противоречит предыдущим данным о влиянии питания на хронические заболевания. Зато социальные факторы — доход, наличие жилья, занятость — оказались тесно связаны с болезнями старения, хотя не всегда находятся под контролем человека.

Вывод ученых

"Хотя мы можем наследовать генетические риски, то, как мы питаемся, двигаемся и взаимодействуем с миром, имеет большее значение для здоровья и продолжительности жизни", — отметил один из авторов исследования, доцент Хассан Валли.

