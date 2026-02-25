В четвертом квартале прошлого года средневзвешенная цена электроэнергии для домохозяйств в Латвии снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а для юридических лиц - на 3%, свидетельствует опубликованный Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) обзор тенденций рынка электроэнергии.

Рассчитанная КРОУ средневзвешенная цена электроэнергии в четвертом квартале 2025 года для домохозяйств составила 118,4 евро за мегаватт-час (МВт/ч), а для юридических лиц - 103,68 евро за МВт/ч.

В комиссии отметили, что плата за электроэнергию состоит из ее цены, которая зависит от тарифов выбранного поставщика, и тарифа на системные услуги и налога на добавленную стоимость.

Спотовая цена электроэнергии на бирже "Nord Pool" в октябре и ноябре прошлого года выросла. Рост был обусловлен более холодной погодой и ограничением доступности более дешевой импортируемой электроэнергии за счет увеличения спроса в регионе. В декабре прошлого года благодаря увеличению выработки ветряных электростанций и снижению потребления в праздничный период цены на электроэнергию снизились.