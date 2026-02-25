Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

КРОУ подсчитала, как изменилась цена электроэнергии для домохозяйств 0 1309

Наша Латвия
Дата публикации: 25.02.2026
LETA
Изображение к статье: КРОУ подсчитала, как изменилась цена электроэнергии для домохозяйств

В четвертом квартале прошлого года средневзвешенная цена электроэнергии для домохозяйств в Латвии снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а для юридических лиц - на 3%, свидетельствует опубликованный Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) обзор тенденций рынка электроэнергии.

Рассчитанная КРОУ средневзвешенная цена электроэнергии в четвертом квартале 2025 года для домохозяйств составила 118,4 евро за мегаватт-час (МВт/ч), а для юридических лиц - 103,68 евро за МВт/ч.

В комиссии отметили, что плата за электроэнергию состоит из ее цены, которая зависит от тарифов выбранного поставщика, и тарифа на системные услуги и налога на добавленную стоимость.

Спотовая цена электроэнергии на бирже "Nord Pool" в октябре и ноябре прошлого года выросла. Рост был обусловлен более холодной погодой и ограничением доступности более дешевой импортируемой электроэнергии за счет увеличения спроса в регионе. В декабре прошлого года благодаря увеличению выработки ветряных электростанций и снижению потребления в праздничный период цены на электроэнергию снизились.

Читайте нас также:
#электроэнергия #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
2
0
6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: В проблемах Латгалии виноват… её комплекс жертвы - экономист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео