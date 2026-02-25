Харальд уже двадцатый год живет в пятиэтажном доме в Тейке, Риге. За эти годы дом, в том числе лестничные клетки, претерпели мало улучшений.

Мужчина указывает, что почтовые ящики, вероятнее всего, не менялись со времени постройки здания. Мимо них ему приходится проходить несколько раз в день, рассказывает передача "Bez Tabu" (ТВ3).

"Есть тихая надежда, что будет реновация. Я бывал в домах, где реализован такой проект и которые отремонтированы. Как день и ночь. Прихожу домой и смотрю на этот ужас… Каждый день это вижу. Несколько раз прохожу мимо. Моя жена говорит, что вообще ничего такого там не видит. Люди уже привыкли, я позвонил в "Bez Tabu", потому что, возможно, у кого-то откроются глаза. Эстетический вид никакой, почтовые ящики в плохом состоянии, на них видны надписи на русском языке", - указал Харальд.

Здание обслуживает частная компания "Rīgas namu apsaimniekotājs". Ее руководитель в письменном ответе указывает, что до сих пор ни Харальд, ни другие владельцы квартир не сообщали о необходимости замены почтовых ящиков. В компании, однако, не раскрывают, сколько почтовых ящиков в обслуживаемых домах было заменено в прошлом году.

"Почтовые ящики и лестничная клетка являются общей собственностью жителей, поэтому решение об их обновлении должны принимать сами владельцы квартир. Если по результатам опроса большинство владельцев квартир проголосует за замену почтовых ящиков, управляющий совместно с представителями дома договорится о выборе конкретной модели, осуществит их закупку и установку", - пояснил председатель совета "Rīgas namu apsaimniekotājs" Игорь Трубко.

Крупнейший в Латвии управляющий "Rīgas namu pārvaldnieks", который не имеет никакого отношения к дому Харальда и его почтовым ящикам, отмечает, что почтовые ящики постепенно заменяются.

"У более старых домов, конечно, много потребностей. Мы, разумеется, предлагаем начинать с наиболее серьезных — замены стояков, крыши, чтобы ничего не протекало, чтобы балконы были безопасны. Получается, что почтовые ящики ждут. Иногда стоит начать с малого — заменить почтовые ящики, если нет средств на полноценный большой ремонт. Это хороший старт для более масштабных работ", - указала представитель "Rīgas namu pārvaldnieks" Инита Кабанова.

В этом году почтовые ящики уже заменены в восемнадцати домах, обслуживаемых "Rīgas namu pārvaldnieks".