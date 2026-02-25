Baltijas balss logotype
«Как долго еще на это смотреть?» Рижанина раздражают почтовые ящики времен СССР 19 5002

Наша Латвия
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Как долго еще на это смотреть?» Рижанина раздражают почтовые ящики времен СССР
ФОТО: скриншот видео TV3

Харальд уже двадцатый год живет в пятиэтажном доме в Тейке, Риге. За эти годы дом, в том числе лестничные клетки, претерпели мало улучшений.

Мужчина указывает, что почтовые ящики, вероятнее всего, не менялись со времени постройки здания. Мимо них ему приходится проходить несколько раз в день, рассказывает передача "Bez Tabu" (ТВ3).

"Есть тихая надежда, что будет реновация. Я бывал в домах, где реализован такой проект и которые отремонтированы. Как день и ночь. Прихожу домой и смотрю на этот ужас… Каждый день это вижу. Несколько раз прохожу мимо. Моя жена говорит, что вообще ничего такого там не видит. Люди уже привыкли, я позвонил в "Bez Tabu", потому что, возможно, у кого-то откроются глаза. Эстетический вид никакой, почтовые ящики в плохом состоянии, на них видны надписи на русском языке", - указал Харальд.

Здание обслуживает частная компания "Rīgas namu apsaimniekotājs". Ее руководитель в письменном ответе указывает, что до сих пор ни Харальд, ни другие владельцы квартир не сообщали о необходимости замены почтовых ящиков. В компании, однако, не раскрывают, сколько почтовых ящиков в обслуживаемых домах было заменено в прошлом году.

"Почтовые ящики и лестничная клетка являются общей собственностью жителей, поэтому решение об их обновлении должны принимать сами владельцы квартир. Если по результатам опроса большинство владельцев квартир проголосует за замену почтовых ящиков, управляющий совместно с представителями дома договорится о выборе конкретной модели, осуществит их закупку и установку", - пояснил председатель совета "Rīgas namu apsaimniekotājs" Игорь Трубко.

Крупнейший в Латвии управляющий "Rīgas namu pārvaldnieks", который не имеет никакого отношения к дому Харальда и его почтовым ящикам, отмечает, что почтовые ящики постепенно заменяются.

"У более старых домов, конечно, много потребностей. Мы, разумеется, предлагаем начинать с наиболее серьезных — замены стояков, крыши, чтобы ничего не протекало, чтобы балконы были безопасны. Получается, что почтовые ящики ждут. Иногда стоит начать с малого — заменить почтовые ящики, если нет средств на полноценный большой ремонт. Это хороший старт для более масштабных работ", - указала представитель "Rīgas namu pārvaldnieks" Инита Кабанова.

В этом году почтовые ящики уже заменены в восемнадцати домах, обслуживаемых "Rīgas namu pārvaldnieks".

#Латвия #реновация #домашнее хозяйство
Оставить комментарий

(19)
  • Д
    Добрый
    26-го февраля

    Когда коту делать нефиг-он лижет себя под хвостом ,а хЕральд сравнивает почтовые ящики.Пошёл,купил,поменял.Нашёл,блин,проблему

    4
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    25-го февраля

    Так возвращайся на свой хутор, где жил 20 лет назад и не будет тебе там советского наследия.

    17
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го февраля

    ТЬФУ!

    Даже покрасить не могут то, что мы построили.

    Совет Харальду - не нравиться - пшёл вон!

    18
    2
  • .. ...
    .. ...
    25-го февраля

    советское время дома раздавали , сейчас вам идиотом ящике повесят новые:)

    43
    3
  • З
    Злой
    25-го февраля

    Приддурок- Хавальд, оплати замену и тебе уберут ящики в течении 2 часов или ты думаешь твоя сущность наци даёт тебе право на бесплатные работы, выродок, мля!

    65
    3
  • С
    Сарказм
    Злой
    25-го февраля

    Псц, прививку от бешенства когда в последний раз делал? Похоже, просрочил...

    26
    19
  • АП
    Александр Прохожий
    25-го февраля

    Чего возмущаться? Купи новый и повесь!

    76
    2
  • A
    Aleks
    25-го февраля

    Даже ,,в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке,,,и никто никуда не пишет...😀Вот что значит убийство психиатрии в Латвии,где харальдов все больше и больше😭

    95
    3
  • С
    Сарказм
    Aleks
    25-го февраля

    Прекрасный повод для гордости:))) Вата просто бесподобна, опустить самих себя больше, чем умудряется она, никакому русофобу (если б они существовали) не под силу

    5
    65
  • bt
    bory tschist
    25-го февраля

    ... "времен cccp" – поляки уже давно cccp расшифровали: "сами срáли, сами размазáли" _ ладно бы, если это касалось бы только – страшных почтовых ящиков, а то ведь, блóчные дома в Риге "y своём нутрé"(как у – А.Райкинa), особенно в крáшеных по "голому" бетону "калидóрах", вызывают тошноту у нормального человека

    3
    60
  • MiU
    Made in USSR
    bory tschist
    25-го февраля

    "...поляки уже давно..." ... Эй, лингволог!!! На польском аббревиатура СССР пишется - ZSRR. Учи матчасть, пшекорасшифровщик!!! Бгг... P.S. ...а язык у тебя острый, как я погляжу...

    19
    2
  • MiU
    Made in USSR
    bory tschist
    25-го февраля

    "...поляки уже давно..." ... Эй, лингволог!!! На польском аббревиатура СССР пишется - ZSRR. Учи матчасть, пшекорасшифровщик!!! Бгг... P.S. ...а язык у тебя острый, как я погляжу...

    8
    2
  • А
    Антимонетарист
    25-го февраля

    Нормальные люди сами для себя создают благоприятную и 3добную среду. Много разных почтовых ящиков видел. Есть кто из них произведения искусства делают, а есть совки, быдло, которые ждут когда им всё подадут. Так ге бывает, Харольд!

    41
    6
  • Е
    Ехидный
    25-го февраля

    а жить в доме постройки СССР его не раздражает ???? надо быть последовательным во всем - выселяйся из наследия совка !!!! живи на улице - свободной и независимой !!!!

    173
    3
  • bt
    bory tschist
    Ехидный
    25-го февраля

    Ехидному: надо же, сколько перхоти у тебя в глотке ... (даже представлять не нужно, что – в башке)

    8
    63
  • З
    Злой
    Ехидный
    25-го февраля

    Видишь, наци в лице боби даже разумно ответить не может, сущность нациста.

    18
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    ебанизм головного мозга

    120
    2
  • С
    Сарказм
    25-го февраля

    Несколько лет назад скинулись подъездом, заменили ящики на новые и красивые, стоило 20 евро с квартиры 9притом что квартир мало, допускаю, что в более населенных домах было бы еще дешевле). Что мешает Харальду сделать то же самое, вместо того, чтобы годами ходить мимо, огорчаться и ждать, когда что-то сделают за него и вместо него (от RNP - гыгыгы)?

    95
    6
  • MiU
    Made in USSR
    25-го февраля

    Эй, Херальд! А надписи ЕВРО на купюрах тебя не раздражают? Ну, коль тебе делать нЕчего, иди вон водопроводные люки повыковыривай. На каждом втором ГОСТ написан. Бгг...

    130
    3
Читать все комментарии

