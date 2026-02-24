Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

500 евро за сутки - где в Латвии предлагают такие вакансии 1 3395

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2026
соцсети
Изображение к статье: 500 евро за сутки - где в Латвии предлагают такие вакансии

Елгавская городская больница приглашает на работу нескольких специалистов: требуются дежурные врачи в отделение неотложной помощи и приёмное отделение следующих специальностей — семейный врач, врач неотложной медицины, анестезиолог, реаниматолог.

Объявление почему-то иллюстрировано изображением чашек кофе, что может создать ложное впечатление, что работа - не бей лежачего.

Сертифицированному специалисту предлагается почасовая ставка от 18,00 евро”. Несложно посчитать - ставка от 18,00 евро в час это примерно 476 евро за суточное дежурство.

Если смело работать на полную ставку — с несколькими суточными дежурствами и небольшим недосыпом в качестве бонуса — то в месяц можно заработать более 3000 евро», — поясняет Елгавская городская больница.

На сайте больницы размещён подробный список требований к кандидатам, а также описаны обязанности и предлагаемые условия работы.

Читайте нас также:
#медицина #Латвия #работа #зарплата #врач #вакансии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
6
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • DL
    Dmitrij Lermontov
    24-го февраля
    1. 18x24=432 (a ne 476 kak v statje).
    2. zarplata brutto 36% nalog (10.5 soc+25.5 podoh), 36% iz 432=277
    3. Norm. stavka 160 chasov6.66 sutok (okruglim do 7) 7x277=1939 evro na ruki
    4. chtobi tuda ustroitsa nado 6 let medfaka+4 (ili 5) let residentura (specifikacija+sertifikacija)=10 let
    5. 10 let uchitsta dla 2000 eur? kurjer DHL/Omniva uchilsa 2 mesjaca na prava, zarabativaet 1200-1500 na polnuju stavku.
    6. zarplati mozno sravnit na algas.lv
    24
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео