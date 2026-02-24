Елгавская городская больница приглашает на работу нескольких специалистов: требуются дежурные врачи в отделение неотложной помощи и приёмное отделение следующих специальностей — семейный врач, врач неотложной медицины, анестезиолог, реаниматолог.

Объявление почему-то иллюстрировано изображением чашек кофе, что может создать ложное впечатление, что работа - не бей лежачего.

Сертифицированному специалисту предлагается почасовая ставка от 18,00 евро”. Несложно посчитать - ставка от 18,00 евро в час это примерно 476 евро за суточное дежурство.

Если смело работать на полную ставку — с несколькими суточными дежурствами и небольшим недосыпом в качестве бонуса — то в месяц можно заработать более 3000 евро», — поясняет Елгавская городская больница.

На сайте больницы размещён подробный список требований к кандидатам, а также описаны обязанности и предлагаемые условия работы.