Представители национальной команды сообщили, что у спортсменок насыщенный график и они не могут посетить Вашингтон.

«Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской хоккейной команде США, завоевавшей золотую медаль, и глубоко ценим признание их выдающегося достижения. В связи со сроками и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр спортсменки не могут принять участие. Для них было большой честью быть включенными в программу, и они благодарны за признание», — приводит газета заявление женской сборной.

Американские СМИ, однако, предполагают альтернативную версию событий. По некоторым данным, президент заявил, что, помимо мужской хоккейной команды, выигравшей Олимпийские игры, ему также придётся приглашать и женщин-спортсменок. Спортсменки сочли такие слова проявлением неуважения и в знак протеста отказались от визита к Трампу.