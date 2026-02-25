- Для приготовления эффективного состава для оздоровительных ванн потребуется: на 1 литр жидкого рассола бишофита или 500 г сухой питьевой соды добавить 50 мл камфорного спирта, 25 мл аптечного скипидара (терпентинного масла), 30 мл касторового масла и 10 мл любого эфирного масла (рекомендуется использовать масло чайного дерева или чабреца, но также подойдут лаванда, мята, хвойные, цитрусовые, корица и другие) . Все ингредиенты необходимо тщательно смешать и добавлять 3 столовые ложки в растворе или 2 столовые ложки в порошке на ванну. Можно комбинировать этот состав с мыльными средствами для ванн, например, с пеной.

Продолжительность принятия ванны определяется по самочувствию, обычно она составляет 10-15 минут и не превышает 3 раз в неделю. После завершения процедуры кожу следует аккуратно протереть полотенцем. На поверхности тела остается тонкий слой масел, который продолжает оказывать положительное воздействие на кожу и организм в целом.