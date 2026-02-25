На этот вопрос нет однозначного ответа: всё зависит от предпочтений. Повар Александр ВОРОНОВ высказал свое мнение: «Если вы не хотите видеть разводы на посуде, имеет смысл вытирать ее сразу после мытья. Я знаю, что некоторые мои знакомые делают это, полагая, что на посуде остаются остатки моющего средства. Однако, по моему мнению, после промывания под проточной водой их практически не остается.

Не рекомендуется хранить мокрую посуду в закрытых шкафах, так как повышенная влажность создает благоприятные условия для плесени и грибка. В этом случае лучше оставить посуду, которая еще не высохла, на полотенце на столе, чтобы она могла высохнуть самостоятельно. В любом случае, полотенце следует регулярно менять, так как на нем могут скапливаться микробы».