Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Два самоуправления не подали заявки на допуск к гостайне для исполнительных директоров 3 456

Политика
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Два самоуправления не подали заявки на допуск к гостайне для исполнительных директоров
ФОТО: LETA

Два самоуправления не подали заявки на предоставление допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

СГБ также продолжает оценку соответствия двух исполнительных директоров и одного заместителя исполнительного директора для работы с государственной тайной.

В этом и прошлом году СГБ выдала семь специальных разрешений на доступ к государственной тайне исполнительным директорам самоуправлений и пять — их заместителям. Всем оцененным лицам специальные разрешения выданы сроком на пять лет, отметили в службе.

В связи с выявленными рисками для безопасности защищаемой информации в одном случае служба приняла решение отказать исполнительному директору в допуске к государственной тайне. Агентство ЛЕТА уже сообщало, что допуск не был выдан бывшему исполнительному директору самоуправления Резекне.

В свою очередь восьми исполнительным директорам самоуправлений и их заместителям служба выдала специальные разрешения на сокращенный срок — на один, два или три года вместо максимальных пяти лет. Специальные разрешения были выданы на сокращенный срок в связи с выявленными факторами риска, которые в понимании закона "О государственной тайне" пока не являются достаточным основанием для отказа в выдаче разрешения, пояснили в СГБ.

В этом и прошлом году СГБ выдала 112 специальных разрешений на доступ к государственной тайне руководящим должностным лицам самоуправлений — председателям дум и их заместителям.

94 из этих должностных лиц специальное разрешение выдано на полный срок, то есть на пять лет, а 18 должностным лицам — восьми председателям и десяти заместителям председателей — разрешения выданы на сокращенный срок. Из них трем председателям разрешение выдано на один год, остальным председателям и заместителям председателей — на два года.

До сих пор СГБ отказала в специальном разрешении трем руководящим должностным лицам самоуправлений: двум председателям самоуправлений и одному заместителю председателя.

В настоящее время СГБ продолжает оценку соответствия пяти заместителей председателей самоуправлений для работы с государственной тайной.

Один председатель самоуправления и три заместителя председателей самоуправлений получили специальные разрешения уже в 2024 году, когда занимали другие должности, на которых необходим доступ к государственной тайне. Этим лицам повторную проверку проходить не требовалось.

Как сообщалось, 1 июня 2024 года вступило в силу требование для исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей получать специальные разрешения на доступ к государственной тайне.

Читайте нас также:
#СГБ #безопасность #правительство #самоуправления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    25-го февраля

    Криминальный пролетариат,с особо тяжкими,орудуют.их начальнички.

    0
    0
  • Д
    Дед
    25-го февраля

    Только гестапо решает, кто может править в Латвии, а кто нет. А кто такие гестапо, это и есть государственная тайна.

    2
    0
  • YY
    Yu Yu
    25-го февраля

    в чем гостайна то там в деревнях? Тайна распилов бюджетов?

    5
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео