Два самоуправления не подали заявки на предоставление допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

СГБ также продолжает оценку соответствия двух исполнительных директоров и одного заместителя исполнительного директора для работы с государственной тайной.

В этом и прошлом году СГБ выдала семь специальных разрешений на доступ к государственной тайне исполнительным директорам самоуправлений и пять — их заместителям. Всем оцененным лицам специальные разрешения выданы сроком на пять лет, отметили в службе.

В связи с выявленными рисками для безопасности защищаемой информации в одном случае служба приняла решение отказать исполнительному директору в допуске к государственной тайне. Агентство ЛЕТА уже сообщало, что допуск не был выдан бывшему исполнительному директору самоуправления Резекне.

В свою очередь восьми исполнительным директорам самоуправлений и их заместителям служба выдала специальные разрешения на сокращенный срок — на один, два или три года вместо максимальных пяти лет. Специальные разрешения были выданы на сокращенный срок в связи с выявленными факторами риска, которые в понимании закона "О государственной тайне" пока не являются достаточным основанием для отказа в выдаче разрешения, пояснили в СГБ.

В этом и прошлом году СГБ выдала 112 специальных разрешений на доступ к государственной тайне руководящим должностным лицам самоуправлений — председателям дум и их заместителям.

94 из этих должностных лиц специальное разрешение выдано на полный срок, то есть на пять лет, а 18 должностным лицам — восьми председателям и десяти заместителям председателей — разрешения выданы на сокращенный срок. Из них трем председателям разрешение выдано на один год, остальным председателям и заместителям председателей — на два года.

До сих пор СГБ отказала в специальном разрешении трем руководящим должностным лицам самоуправлений: двум председателям самоуправлений и одному заместителю председателя.

В настоящее время СГБ продолжает оценку соответствия пяти заместителей председателей самоуправлений для работы с государственной тайной.

Один председатель самоуправления и три заместителя председателей самоуправлений получили специальные разрешения уже в 2024 году, когда занимали другие должности, на которых необходим доступ к государственной тайне. Этим лицам повторную проверку проходить не требовалось.

Как сообщалось, 1 июня 2024 года вступило в силу требование для исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей получать специальные разрешения на доступ к государственной тайне.