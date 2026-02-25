Посреди зимы у закрытого Алтонавского путепровода начались заборы грунта. Это ещё не значит, что там в ближайшее время будет построен новый мост.

Но уже свидетельствует о том, что пошел процесс замены отслужившего свой век и пришедшего в негодность путепровода.

Однако это только первый этап. Заборы грунта по трассе Рижского метро тоже проводились, но метро нет.

Можно лишь надеется, что жителям Торнякалнса повезёт несколько больше, и в конечном итоге старый мост будет разобран, а новый через несколько лет все же соорудят.

А пока, как оказалось, жить можно и без этого путепровода. Да, по утрам длинные заторы на объездных маршрутах, но жизнь Биерини всё же не остановилась.