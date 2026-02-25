Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На опасном Алтонавском мосту в Риге заметили какое-то движение 0 1703

Политика
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На опасном Алтонавском мосту в Риге заметили какое-то движение
ФОТО: LETA

Посреди зимы у закрытого Алтонавского путепровода начались заборы грунта. Это ещё не значит, что там в ближайшее время будет построен новый мост.

Но уже свидетельствует о том, что пошел процесс замены отслужившего свой век и пришедшего в негодность путепровода.

Однако это только первый этап. Заборы грунта по трассе Рижского метро тоже проводились, но метро нет.

Можно лишь надеется, что жителям Торнякалнса повезёт несколько больше, и в конечном итоге старый мост будет разобран, а новый через несколько лет все же соорудят.

А пока, как оказалось, жить можно и без этого путепровода. Да, по утрам длинные заторы на объездных маршрутах, но жизнь Биерини всё же не остановилась.

Читайте нас также:
#транспорт #строительство #инфраструктура #мосты #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
2
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео