До 1-го марта политические партии должны подать в Регистр предприятий обновленные (актуальные) списки своих членов. Отметим, что для регистрации партии в ее рядах должно быть не менее 200 человек. Если же партия хочет участвовать в сеймовских выборах, то в ней должно состоять минимум 500 человек.

Можно, конечно, создать политическое объединение. Однако для участия в парламентских выборах оно (объединение) должно иметь в общей сложности также не менее 500 человек. Таким образом, для маленьких партий создание объединения – это единственная возможность заявиться на сеймовские выборы.

Впрочем, время от времени вспыхивают дискуссии о том, что нужно еще выше поднять планку требований по количеству членов партий – как для учреждения партий, так и для участия в парламентских выборах.

72 партии. Кто больше?

Нужно признать, что такая идея – об ужесточении требований к партиям, – не лишена оснований. Судите сами. В маленькой Латвии, где де-факто проживает хорошо если 1,6-1,7 миллионов человек, в Регистре предприятий числится – внимание – аж 72 партии! Или по одной партии на каждых 25 тысяч латвийцев, включая детей, неграждан и аполитичных индивидуумов.

В настоящее время 18 из них находятся в процессе ликвидации – избиратель не оценил их политические идеи.

Держу пари, что вы, уважаемые читатели, названия многих ликвидируемых партий даже не слышали! Так, например, была партия «Sadarbība» (Сотрудничество), еще в 2011-м была образована партия «Sabiedriskā komiteja» (Общественный комитет).

Более 10 лет просуществовала политическая организация под названием "А8 partija". О чем люди думали, создавая партию с таким названием, загадка!

Но и многие из тех партий, которые де-юре продолжают действовать, для большинства латвийцев остаются терра инкогнито. Например, вы слышали, что у нас в стране есть партия «Brīvam cilvēkam» (Свободному человеку)? Интересно, если эта партия для свободных людей, то все остальные – для несвободных?

А еще есть партия «Производящая Латвия» – видимо, ее создатели хотели поспособствовать возрождению в Латвии производства... Но что-то пошло не так – и с партией, и с производством...

Политики местного масштаба

Среди множества партий есть и так называемые локальные – то есть партии конкретного города, края. У них нет «государственных» амбиций, они были созданы именно для участия в муниципальных выборах – в конкретном самоуправлении. Цель – попытаться хотя бы на местном уровне конкурировать с большими партиями и не позволить им монополизировать власть в родном городе (крае).

Отметим, что многие из партий, созданных в 2000-е годы, хотя формально и существуют, но за все выборы ни провели ни в самоуправления, ни тем более в Сейм ни одного депутата!

Ветераны политического труда

Справедливости ради заметим, что есть и партии-ветераны – они были созданы сразу после восстановления независимости и действуют до сих пор.

Так Латвийский крестьянский союз появился еще в 1990-м году, равно как и Латвийская зеленая партия, но уже давно на все парламентские выборы эти партии идут в составе политических объединений.

Отдельные партии, несмотря на то, что были созданы еще в 90-е годы, уже «потерялись» в этом партийном изобилии и об их существовании избиратели давно позабыли – например, созданный еще в 1997-м году Христианско-демократический союз имел своих представителей в парламенте только в конце 90-ых – начале 2000-ых годов. В конце 90-ых представители этой партии первый и последний раз работали и в Рижской думе...

А созданная в 1998-м году Партия возрождения так и не возродилась. Но иногда напоминает о себе экстравагантными ходами – так на прошлогодние выборы в Рижскую думу эта партия подала список... с одним кандидатом!

Кто там на новенького?

На протяжении трех десятилетий сохраняется и «традиция» под каждые выборы – чаще всего в Сейм, – создавать новые партии. Грядущие парламентские выборы – не исключение.

Правда, на сей раз не появилась новая специально созданная под выборы партия-спаситель, которая бы сразу претендовала на большое представительство в Сейме. Напомним, что в ближайших выборах в Сейм может участвовать только та партия, которая была создана минимум за год до выборов. Это требование успела выполнить партия, которая будет пытаться «откусить» часть электората у Национального объединения – Austošā saule (Восходящее солнце).

А вот известный режиссер Алвис Херманис с созданием новой партии явно запоздал, поэтому ему пришлось «использовать» ранее созданную мини-партию «Республика», которая будет переименована в «Mēs mainam noteikumus» («Мы меняем правила»).

По иронии судьбы, Херманис и Ко с помощью новой-старой партии собирается бороться... с партиями или точнее – с партийной системой. Напомним, что режиссер сотоварищи хотят провести радикальную реформу избирательной системы и впредь избирать депутатов по одномандатным округам (мажоритарная система).

Конечно, в существующей системе много изъянов и какие-то изменения нужны – едва ли нам действительно необходимы 72 партии. Однако вряд ли мажоритарная система станет панацеей от всех наших бед в большой политике.

Реформа, но не революция

Если и делать изменения, то менее радикальные, чтобы из одной крайности не шарахаться в другую.

Например, стоило бы подумать над смешанной системой – половина депутатов избирается по партийным спискам, а вторая половина – по одномандатным округам. Возможно, стоит и повысить требования к созданию партий. И с системой финансирования партий у нас, мягко говоря, не все идеально.

Кризис на лицо

В целом же политический кризис на лицо – наблюдается острый дефицит ярких политических личностей, качественный уровень парламента от выборов к выборам снижается, уровень политической ответственности, простите, ниже плинтуса...

А отсутствие де-факто системы референдумов отбивает всякий интерес общества к политическому процессу. Если бы не геополитические потрясения последних лет, мобилизовавшие часть избирателей, то явка на выборах продолжала бы катастрофически снижаться.

Иными словами, в политической системе назрели изменения. Но едва ли их стоит ожидать в оставшиеся до выборов менее 8 месяцев.