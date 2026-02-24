Baltijas balss logotype
Премьеру Латвии показали взорванную украинскую ТЭЦ

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьеру Латвии показали взорванную украинскую ТЭЦ

Высокопоставленным руководителям стран Европейского Союза, которые находятся с визитом в Киеве, показали разбитую российскими ударами украинскую ТЭЦ.

Среди группы визитеров была и премьер Латвии Эвика Силиня.

«Совершать нападения на народ Украины и ее энергетическую и отопительную инфраструктуру в эту холодную зиму — это поистине жестоко. Именно поэтому мы уже поставили в Украину несколько когенерационных установок, более десяти генераторов, необходимые трансформаторы и другое оборудование, крайне необходимое для энергетической инфраструктуры. Часть из них уже поставлена, а часть еще в пути», – сообщила Эвика Силиня.

"Мы знаем, что Россия использует морозы как оружие. Мы помогаем Украине держаться и бить в ответ. С начала войны мы предоставили энергетической поддержки на 3 млрд евро и 11 тысяч генераторов", – добавила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как известно, в Киеве 24 февраля находится более десятка западных топ-чиновников. Кроме руководства ЕС, это руководство Нордическо-Балтийской восьмерки, премьер и глава МИД Хорватии, глава МИД Польши, министр обороны Дании.

#Украина #Латвия #энергетика #Россия #Эвика Силиня #политика
(5)
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Группа визитеров была на премьере разбитой украинской ТЭЦ. Чёткая режиссёрская мысль и собранная форма, это событие, а не просто спектакль.

    14
    2
  • Д
    Добрый
    Janina LV
    25-го февраля

    Тебя,персонально,надо привести в Волчанск и будет тебе Театр для одного зрителя.Да и сэкономить можно на билете в обратную сторону.Облегчится и твоя незавидная доля,ибо проблема с головой-тяжёлый недуг

    1
    8
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го февраля

    Действительно, а почему это у них улыбки с лиц не сходят?

    Видимо довольны результатами работы российских ВКС?

    34
    2
  • YY
    Yu Yu
    24-го февраля

    а чего все улыбаются? улыбаться трагедиям-нездорово

    44
    3
  • ПП
    Просто Прохожий
    Yu Yu
    24-го февраля

    Радуются тому, что Латвия скоро ещё денег переведёт.

    34
    2
Читать все комментарии

Видео