Среди группы визитеров была и премьер Латвии Эвика Силиня.

«Совершать нападения на народ Украины и ее энергетическую и отопительную инфраструктуру в эту холодную зиму — это поистине жестоко. Именно поэтому мы уже поставили в Украину несколько когенерационных установок, более десяти генераторов, необходимые трансформаторы и другое оборудование, крайне необходимое для энергетической инфраструктуры. Часть из них уже поставлена, а часть еще в пути», – сообщила Эвика Силиня.

"Мы знаем, что Россия использует морозы как оружие. Мы помогаем Украине держаться и бить в ответ. С начала войны мы предоставили энергетической поддержки на 3 млрд евро и 11 тысяч генераторов", – добавила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как известно, в Киеве 24 февраля находится более десятка западных топ-чиновников. Кроме руководства ЕС, это руководство Нордическо-Балтийской восьмерки, премьер и глава МИД Хорватии, глава МИД Польши, министр обороны Дании.