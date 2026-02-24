Baltijas balss logotype
Военная помощь Латвии Украине достигла 665 миллионов евро 6 877

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
Изображение к статье: Военная помощь Латвии Украине достигла 665 миллионов евро

Военная помощь Латвии Украине в период с 2022 по 2025 год составила почти 665 миллионов евро, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Военная помощь необходима для укрепления способности Украины бороться за свободу, независимость и территориальную целостность государства до победы над государством-агрессором Россией и достижения справедливого мира, отметили в министерстве.

На сегодняшний день военная помощь включает в себя предоставление техники, обучение украинских солдат, приобретение оборудования у латвийской военной промышленности, а также взносы в международные фонды поддержки Украины.

Латвия оказывала военную поддержку Украине еще до полномасштабного вторжения России, например, передав Украине зенитно-ракетные комплексы "Stinger", которые ограничивали атаки российского воздушного десанта в первые дни войны в 2022 году. Национальные вооруженные силы также передали Украине вертолеты "МИ-17", несколько артиллерийских гаубиц "М109", бронетранспортер "CVRT", системы ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и др.

Латвия также поддерживает Украину продукцией местной оборонной промышленности, включая различные типы тактических и оперативных беспилотников.

В дополнение к военной поддержке Латвия в сотрудничестве с Канадой реализует программу подготовки офицеров для украинских вооруженных сил, в рамках которой ежегодно обучается около 4000 украинских солдат.

Латвия, а также Литва и Эстония обязались оказывать Украине военную помощь в размере не менее 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно начиная с 2024 года. Это обязательство сохранится и в 2026 году, подчеркнули в Минобороны.

Латвия также участвует в ряде международных инициатив в поддержку Украины.

14 февраля 2024 года был подписан договор о создании коалиции дронов - совместной инициативы, возглавляемой Латвией и Великобританией, к которой уже присоединились 20 стран. Латвия обязалась выделить на коалицию дронов в 2024 и 2025 годах в общей сложности 45 млн евро.

#Украина #Латвия #дипломатия #Россия #оборонная промышленность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Украина у Латвии-это Израиль у США,которые отправляют 18 млрд долларов каждый год туда. А кто у нас в Правительстве Украины ?90% израильтян.Старая схема,используемая сионистами для обогащения . Вот так они с помощью друзей Израиля в разных странах и доят эти страны. Кто ж у нас ,интересно,друзья Израиля в Правительстве и Сейме? И сколько их там?Тоже 90% ?😈🔯👽

    11
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    24-го февраля

    Больще полмиллиарда было отнято у медицины, образования,социалки и этим наши ублюдки ещë и гордятся?

    37
    2
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Социальная помощь — роскошь. Военная — приоритет. В Латвии экономия бюджета начинается с населения.

    21
    1
  • ПП
    Просто Прохожий
    24-го февраля

    помощь Латвии жителям Латви достигла минус 665 миллионов евро

    51
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    ...и по-хрену латвийское население. Посмотрим что будет на выборах.

    48
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    А нЕчего смотреть будет. Сначала будут выбирать тех, кого надо. Потом подсчитают результаты и, если резалты окажутся неудобоваримые - часть выбранных лишат... ну например - допуска у гостайне. И всё будет так, как надо. "Это Латвия, детка".

    20
    1
Читать все комментарии

