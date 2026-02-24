Исследование Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год (SEIS) проанализировало социально-экономические условия, в которых живут украинские беженцы в Латвии.

Позитивные моменты

В настоящее время в стране находится почти 32 000 беженцев из Украины, получивших в Латвии временную защиту. Большинство из них — женщины и дети. Данные опроса, особенно в сферах занятости, образования и доступности жилья, подтверждают постепенную интеграцию. Однако, несмотря на эти положительные результаты, исследование указывает, что доступ к здравоохранению по-прежнему остается проблемным, особенно для беженцев из менее защищенных групп.

Опрос выявляет ряд позитивных показателей интеграции в ключевых сферах долгосрочной адаптации. Средний уровень занятости постепенно растет (с 56 % в 2024 году до 62 % в 2025 году), 80 % детей обучаются в государственных школах, а 41 % респондентов сообщили о таком уровне владения латышским языком, который позволяет эффективно общаться.

Улучшения наблюдаются и в других областях: доля проживающих в общежитиях снизилась примерно до 5 %, что свидетельствует о возможности беженцев обеспечивать базовые потребности. Несмотря на позитивные тенденции, сохраняются сложности. В 2024 и 2025 годах 76 % домохозяйств сообщили как минимум об одной существенной нерешенной проблеме, при этом вопросы занятости оставались среди наиболее актуальных.

Ключевые находки исследования:

В 2025 году 95 % респондентов имели статус временной защиты. Почти стопроцентный показатель свидетельствует о способности государства обеспечить правовой статус проживания большому числу украинских гражданских лиц.

Уровень занятости среди беженцев трудоспособного возраста вырос с 56 % в 2024 году до 62 % в 2025 году. Вместе с тем занятость остается главной нерешенной проблемой домохозяйств.

Все больше беженцев сообщают об изучении латышского языка: если в 2024 году 35 % украинских гражданских лиц указывали, что их уровень позволяет эффективно общаться, то в 2025 году — уже 41 %.

Посещаемость государственных школ детьми школьного возраста значительно увеличилась — с 65 % до 80 %.

Жилищные условия показали одни из наиболее заметных улучшений: в 2025 году 76 % домохозяйств проживали в частном секторе, а доля проживающих в общежитиях снизилась примерно до 5 % (15 % в 2024 году). Однако 45 % домохозяйств по-прежнему полагались на частичную или полную поддержку для покрытия расходов на жилье.

Согласно опросу, доступность медицинской помощи снизилась: в 2025 году 88 % беженцев, нуждавшихся в медицинских услугах, их получили, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 96 %. Основным препятствием назывались длительные очереди.

В 2025 году увеличилась доля респондентов, сообщающих о проблемах психического и психоэмоционального здоровья: 24 % по сравнению с 17 % в 2024 году. Хотя 47 % нуждавшихся получили тот или иной вид поддержки, чаще всего это были неформальные формы помощи вне профессиональных услуг.

Отношения между беженцами и принимающим обществом большинство по-прежнему оценивают положительно, однако немного выросла доля тех, кто сталкивался с враждебным отношением: 25 % в 2024 году и 27 % в 2025 году.