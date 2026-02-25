Baltijas balss logotype
В парламентских комиссиях состоится день открытых дверей

Политика
Дата публикации: 25.02.2026
LETA
Изображение к статье: В парламентских комиссиях состоится день открытых дверей
ФОТО: LETA

Сегодня в Сейме в третий раз пройдет день открытых дверей парламентских комиссий, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Представители общественности примут участие в заседаниях комиссий Сейма, а во второй половине дня запланирована встреча с президиумом Сейма и председателями комиссий.

Депутаты и представители гражданского общества обсудят актуальные вопросы развития общества и государства, в том числе сокращение бюрократии, устойчивость экономики в век технологий, роль волонтерства и местных сообществ, защиту прав потребителей в Европейском союзе и содействие гражданскому участию молодежи.

Также будут обсуждаться платформа общественного участия "Manabalss.lv", участие граждан в планировании публичного финансирования на национальном уровне и уровне ЕС, роль неправительственных организаций в культурных процессах.

День открытых дверей в комиссиях, инициированный два года назад Сеймом в сотрудничестве с неправительственными партнерами, стал платформой для прямого разговора между парламентом и гражданским обществом. Он демонстрирует открытость парламента к диалогу и подчеркивает важность гражданского общества для демократического и устойчивого развития государства, сообщили в пресс-службе.

#Сейм #депутаты #парламент
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
