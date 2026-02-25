Сегодня в Сейме в третий раз пройдет день открытых дверей парламентских комиссий, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Представители общественности примут участие в заседаниях комиссий Сейма, а во второй половине дня запланирована встреча с президиумом Сейма и председателями комиссий.

Депутаты и представители гражданского общества обсудят актуальные вопросы развития общества и государства, в том числе сокращение бюрократии, устойчивость экономики в век технологий, роль волонтерства и местных сообществ, защиту прав потребителей в Европейском союзе и содействие гражданскому участию молодежи.

Также будут обсуждаться платформа общественного участия "Manabalss.lv", участие граждан в планировании публичного финансирования на национальном уровне и уровне ЕС, роль неправительственных организаций в культурных процессах.

День открытых дверей в комиссиях, инициированный два года назад Сеймом в сотрудничестве с неправительственными партнерами, стал платформой для прямого разговора между парламентом и гражданским обществом. Он демонстрирует открытость парламента к диалогу и подчеркивает важность гражданского общества для демократического и устойчивого развития государства, сообщили в пресс-службе.