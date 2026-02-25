Baltijas balss logotype
Наводнения в Бразилии унесли жизни как минимум 30 человек 0 112

В мире
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

В результате наводнений, вызванных проливными дождями в юго-западном штате Бразилии Минас-Жерайс, погибли по меньшей мере 30 человек, еще 39 числятся пропавшими без вести, сообщили во вторник представители властей, передает LETA со ссылкой на AFP и AP.

Ливни начались в понедельник в городах Жуис-ди-Фора и Уба, вынудив тысячи жителей покинуть свои дома. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни в этом регионе, расположенном вблизи холмов, долин и склонов, также ожидаются осадки.

Пожарная служба штата Минас-Жерайс сообщила, что в Жуис-ди-Фора и Убе погибли 30 человек, более 200 человек были спасены.

Пожарные с поисковыми собаками продолжают искать 39 человек, которые пропали без вести с вечера понедельника.

Из-за разлива реки в обоих городах были затоплены улицы.

Власти предупредили жителей держаться подальше от районов, где возможны оползни. В горном районе Жуис-ди-Фора оползень уничтожил 12 домов.

Мэрия Жуис-ди-Фора сообщила, что в городе выпало вдвое больше осадков, чем составляет норма февраля. Мэр города Маргарида Саломан сообщила как минимум о 20 оползнях и объявила чрезвычайное положение.

В Жуис-ди-Фора около 3000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В последние годы Бразилия пережила несколько трагедий, вызванных экстремальными погодными условиями.

В 2024 году беспрецедентные наводнения на юге страны унесли жизни более 200 человек и затронули два миллиона человек.

В 2022 году в результате наводнений в городе Петрополис близ Рио-де-Жанейро погибли 241 человек.

Видео