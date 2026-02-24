Переговоры посвящены вопросам торговли между ведущей экономикой ЕС и азиатским гигантом. Но это и попытка нащупать и утвердить субъектную значимость Германии. Чтобы никому не пришло в голову, что лидеры Европы могут совершать только вассальные поездки в мировые столицы.

Этот визит, первый в Китай для консервативного лидера с момента вступления в должность в мае прошлого года, состоится сразу после празднования Нового года по лунному календарю, отметил в пятницу его пресс-секретарь Себастьян Хилле, назвав это «добрым предзнаменованием».

На прошлой неделе глава китайской дипломатии Ван И заявил Мерцу на Мюнхенской конференции по безопасности, что Пекин надеется вывести отношения «на новый уровень» и хочет, чтобы Германия стала «стабилизирующим якорем для стратегических отношений». Что бы это ни значило.

Мерц покидает Берлин во вторник, и, по словам Хилле, в среду его с воинскими почестями встретит в Пекине премьер-министр Ли Цян, после чего он встретится с Си Цзиньпином для переговоров и ужина.

В ходе двухдневного визита Мерц также посетит Пурпурный Запретный город в Пекине (былую резиденцию императоров) и офис немецкой автомобильной компании Mercedes-Benz. Затем он отправится в Ханчжоу, чтобы посетить китайскую робототехническую компанию Unitree и немецкого производителя турбин Siemens Energy.

Хилле заявил, что Мерц отправится в поездку с делегацией бизнес-лидеров, но пока не назвал компании, входящие в состав делегации.

Экономические трения

Переговоры между лидерами Китая, второй по величине экономики мира, и Германии, третьей по величине, проходят в критически важный для Германии момент, когда автопроизводители и другие компании все больше страдают от жесткой конкуренции со стороны Китая.

Традиционно прочные экономические связи между странами в последние годы ослабли из-за вопросов, начиная от обвинений в недобросовестной торговой практике и заканчивая протекционизмом и поставками критически важных полезных ископаемых.

Никаких иллюзий

Этот визит состоялся на фоне того, как президент США Трамп своими непредсказуемыми внешнеполитическими и торговыми маневрами вывел из себя традиционных союзников и пригрозил подорвать международный порядок.

На днях Мерц заявил, что едет в Китай отчасти потому, что зависимой от экспорта Германии необходимы «экономические связи по всему миру». Особенно, понятное дело, в момент пошлин Трампа, которые только что отменил Верховный суд США, но как там будет дальше?

«Но нам не следует питать иллюзий», — добавил он, отметив, что однопартийное государство КНР имеет свои собственные глобальные амбиции и политические убеждения.

«Сегодня Китай видит себя в резком контрасте с США и заявляет о своем праве определять новый многосторонний порядок в соответствии со своими собственными правилами», — сказал Мерц на съезде своей партии.

Он напомнил, что, когда речь идет о свободе мнений, религии и печати, Пекин рассматривает защиту прав человека «как вмешательство в свои внутренние дела».

Хилле, отвечая ранее на вопрос о том, будут ли обсуждаться деликатные вопросы, касающиеся прав человека, сказал, что можно предположить, что Мерц «безусловно, обсудит весь спектр вопросов».

Еще одним спорным моментом станет война на Украине, где Германия с начала полномасштабного вторжения России четыре года назад, на следующей неделе, оказывает Киеву решительную поддержку.

Китай и Россия — близкие партнеры, и хотя Пекин заявляет о своей нейтральной позиции в отношении войны на Украине, он никогда не осуждал вторжение. Да и поверил Китаю, что он нейтрален?

В декабре министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Пекин, где призвал китайских чиновников использовать свое влияние для содействия прекращению войны России на Украине. Тщетно...