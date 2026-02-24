Журналисты Русской службы BBC и "Медиазоны" установили имена более 200 тысяч российских военных, погибших в Украине. 2025 год стал самым кровопролитным за все время российского вторжения.

Подтвержденные потери России в Украине превысили 200 тысяч человек. Русская служба BBC и "Медиазона" совместно с командой волонтеров к 4-й годовщине вооруженного вторжения России в Украину установили имена 200 186 российских военнослужащих, погибших на войне. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили оба ресурса.

Резкий прирост базы данных за последний месяц - на 35 тысяч записей - журналисты объясняют не ситуацией на фронте, а методологической работой. "За прошедший месяц нам удалось сопоставить записи, собранные за несколько лет, с открытыми данными государственных баз - в первую очередь, со списками реестра наследственных дел", - поясняет BBC.

По оценке журналистов, для российской армии 2025 год с высокой долей уверенности стал самым кровопролитным. Подтверждены имена 49 935 военных, погибших в прошлом году, это предварительные оценки с учетом необработанных некрологов превышают 90 тысяч человек.

География потерь

Две трети погибших жили в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек - крупные города и миллионники "войной почти не затронуты". По абсолютному числу потерь лидируют Башкортостан (7700), Татарстан (6800) и Свердловская область (6300).

По потерям на душу населения первое место занимает Тыва (476 человек на 100 тысяч жителей), за ней следуют Бурятия (400), Забайкальский край (362) и Республика Алтай (316). Эти регионы входят в число беднейших в стране. "Чем выше уровень бедности, тем выше, как правило, показатель потерь", - делают вывод авторы исследования.

Социальный портрет погибших

Аналитики отмечают устойчивую закономерность: на войну чаще идут жители малых городов и деревень, где стабильная работа в дефиците, а агитация местных властей носит более настойчивый характер. Список регионов с высокой долей потерь во многом совпадает со списком регионов с низкой продолжительностью жизни, указал пожелавший сохранить анонимность демограф.

По его оценке, людьми, подписывающими контракт сейчас, движет уже не столько бедность, сколько ощущение отсутствия перспектив. "Иными словами, на войну охотнее идут жители территорий, где вероятность умереть не своей смертью изначально высока", - цитирует эксперта BBC.