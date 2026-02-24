Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

200 тысяч погибших солдат РФ: ВВС подвела итоги 4 лет войны 7 746

В мире
Дата публикации: 24.02.2026
BBC
Изображение к статье: 200 тысяч погибших солдат РФ: ВВС подвела итоги 4 лет войны

Журналисты Русской службы BBC и "Медиазоны" установили имена более 200 тысяч российских военных, погибших в Украине. 2025 год стал самым кровопролитным за все время российского вторжения.

Подтвержденные потери России в Украине превысили 200 тысяч человек. Русская служба BBC и "Медиазона" совместно с командой волонтеров к 4-й годовщине вооруженного вторжения России в Украину установили имена 200 186 российских военнослужащих, погибших на войне. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили оба ресурса.

Резкий прирост базы данных за последний месяц - на 35 тысяч записей - журналисты объясняют не ситуацией на фронте, а методологической работой. "За прошедший месяц нам удалось сопоставить записи, собранные за несколько лет, с открытыми данными государственных баз - в первую очередь, со списками реестра наследственных дел", - поясняет BBC.

По оценке журналистов, для российской армии 2025 год с высокой долей уверенности стал самым кровопролитным. Подтверждены имена 49 935 военных, погибших в прошлом году, это предварительные оценки с учетом необработанных некрологов превышают 90 тысяч человек.

География потерь

Две трети погибших жили в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек - крупные города и миллионники "войной почти не затронуты". По абсолютному числу потерь лидируют Башкортостан (7700), Татарстан (6800) и Свердловская область (6300).

По потерям на душу населения первое место занимает Тыва (476 человек на 100 тысяч жителей), за ней следуют Бурятия (400), Забайкальский край (362) и Республика Алтай (316). Эти регионы входят в число беднейших в стране. "Чем выше уровень бедности, тем выше, как правило, показатель потерь", - делают вывод авторы исследования.

Социальный портрет погибших

Аналитики отмечают устойчивую закономерность: на войну чаще идут жители малых городов и деревень, где стабильная работа в дефиците, а агитация местных властей носит более настойчивый характер. Список регионов с высокой долей потерь во многом совпадает со списком регионов с низкой продолжительностью жизни, указал пожелавший сохранить анонимность демограф.

По его оценке, людьми, подписывающими контракт сейчас, движет уже не столько бедность, сколько ощущение отсутствия перспектив. "Иными словами, на войну охотнее идут жители территорий, где вероятность умереть не своей смертью изначально высока", - цитирует эксперта BBC.

Читайте нас также:
#демография #журналистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    24-го февраля

    На днях британские медиа потряс небывалый скандал. Генеральный директор британской медиакорпорации BBC Тим Дейви и глава новостного отдела Дебора Тернесс подали в отставку. Они взяли на себя ответственность за то, что телеканал отредактировал речь президента США Дональда Трампа, приписав ему слова, которые он не говорил. Так Британия поступает всегда, устраивая провокации и фабрикуя фейки, при этом называя все это «правдой». Инсценировка «бойни в Буче», раздутая британской прессой, — это британская «правда». «Россия отравила Скрипалей» — тоже её же «правда». «Россия хочет напасть на Европу» и т.д. и т.п. — и это «правда», по-британски.

    Бггг... Корпорация "правды".

    15
    2
  • С
    Сарказм
    24-го февраля

    Гы, ватка ушла в отрицалово. Ожидаемо. У них все врут, кроме святого пуйла и не менее святого герасимова.

    2
    14
  • ТТ
    Тим Тим
    Сарказм
    25-го февраля

    Ну куда уж"вате", увас хохлов целый иконостас, начинаяот вашего попрошайки-наркомана и заканчивая всеми лидерами стран ЕС, кроме.Орбана.У тебя наверное даже на стенку их иконы не умещаются в сьëмной халупе.

    4
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Две информационные помойки ВВ и ВВС, или ВВС и ВВ. От перемены мест слагаемых колличество дерма и лжи остаётся тоже.

    13
    1
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Точно соврали.Погибло в 3 раза больше. Утилизация,денацификация полным ходом.Всех мужиков Тувы,Бурятии и прочих нерусских на фронт.Что-то москвичи и питерцы не рвутся на фронт

    0
    9
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    24-го февраля

    Бгг...BBC сколько раз ловили на вранье. Помойка.

    21
    1
  • С
    Сарказм
    24-го февраля

    Ну и по традиции отгрызли конец их сообщения, где они сообщают о том, что их цифра - минимально возможная (где каждый утилизированный на преступной войне идентифицирован), фактически же она составляет от 45 до 65% от реальных потерь, которые по их оценкам располагаются в интервале 350-450 тыс.

    1
    14
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
1
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео