Трамп в речи о положении страны пообещал «перемены навсегда» 0 488

В мире
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп в речи о положении страны пообещал «перемены навсегда»
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с речью о положении страны, пообещав "перемены навсегда", сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Когда Трамп прибыл на совместное заседание обеих палат Конгресса США, республиканцы встретили его стоя аплодисментами, тогда как демократы остались сидеть в знак протеста. Газета "The New York Times" ранее сообщила, что по меньшей мере 40 демократов не будут присутствовать на этой речи Трампа.

"Мои сограждане-американцы, наша страна больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде", - сказал Трамп.

79-летний президент надеялся этой речью убедить избирателей в достижениях первого года своей второй президентской каденции. Популярность Трампа в опросах снизилась, и республиканцы опасаются потерять свое небольшое большинство в Палате представителей, что грозило бы параличом оставшегося срока президентства Трампа и возможным третьим импичментом.

Тем не менее Трамп занял вызывающий тон, выступая с первой речью о положении страны во время своей второй каденции.

"Сегодня вечером, всего спустя один год, я могу с уважением и гордостью сказать, что мы достигли преобразований, каких никто ранее не видел, и перемен навсегда", - заявил Трамп.

Президент воспользовался воодушевлением американцев по поводу завоевания золотых медалей мужской сборной США по хоккею, пригласив ее игроков присоединиться к нему на этом заседании Конгресса. Трамп также сообщил, что присуждает высшую гражданскую награду США — Президентскую медаль Свободы — вратарю этой команды.

Трамп также продемонстрировал жесткую позицию во внешней политике на фоне концентрации военно-морских и военно-воздушных сил США вокруг Ирана.

"Как президент я буду добиваться мира всякий раз, когда смогу, но я никогда не буду колебаться перед лицом угроз Америке, когда нам придется действовать", - сказал Трамп.

Он также похвастался тем, что Венесуэла, лидера которой Николаса Мадуро 3 января захватили силы США, теперь поставляет нефть Соединенным Штатам.

#Иран #США #Дональд Трамп #Венесуэла #внешняя политика #политика
Оставить комментарий

