Власти Ирана приблизились к заключению соглашения с Китаем о покупке сверхзвуковых противокорабельных ракет, сообщает LETA со ссылкой на Meduza и агентство "Reuters", которое ссылается на шесть источников.

Иран намерен приобрести у Китая ракеты YJ-12 с радиусом действия около 290 километров. Эти ракеты способны обходить системы противовоздушной обороны кораблей.

По оценке экспертов в области вооружений, такие ракеты значительно увеличили бы ударный потенциал Ирана и создали бы угрозу для американских кораблей в регионе.

Иран и Китай ведут переговоры по этой сделке уже как минимум два года, и летом 2025 года после 12-дневной войны между Израилем и Ираном, произошедшей в июне, переговоры вышли на финальный этап.

Пока неизвестно, сколько ракет Иран планирует приобрести и когда они будут поставлены. Также неясно, готов ли Китай соблюдать договоренности с учетом возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что у Ирана и его союзников заключены оборонные и безопасностные соглашения и "сейчас самое подходящее время воспользоваться этими договорами". Министерство иностранных дел Китая сообщило, что ему ничего не известно о переговорах по продаже ракет, а Министерство обороны Китая не ответило на просьбу журналистов предоставить комментарий.

Если Китай передаст ракеты Ирану, он нарушит эмбарго на поставки вооружений, введенное ООН в 2006 году. Санкции были приостановлены в 2015 году в рамках ядерного соглашения с США и их союзниками, однако в сентябре 2025 года они были восстановлены.

Ранее сообщалось, что в настоящее время проходят переговоры между США и Ираном об ограничении ядерной программы Тегерана. Оказывая давление на Иран, президент США Дональд Трамп направил в регион Ближнего Востока группу американских военных кораблей и указал, что рассматривает возможность нанесения военного удара. 19 февраля Трамп заявил, что дает Ирану от десяти до 15 дней для заключения соглашения, добавив, что в противном случае для Ирана это закончится неудачно.