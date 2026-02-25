Baltijas balss logotype
«Берите и тратьте — а завтра?» Глава Банка Латвии раскритиковал идею изъятия пенсий 6 1673

Политика
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Берите и тратьте — а завтра?» Глава Банка Латвии раскритиковал идею изъятия пенсий

Разрешив изымать накопления второго пенсионного уровня, значительная часть этих средств уйдет на краткосрочное потребление, и наиболее болезненно это скажется на менее обеспеченных жителях, заявил в интервью агентству ЛЕТА президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

В Эстонии ранее жителям позволили изымать накопления второго пенсионного уровня, а в Литве это разрешено в этом году.

"Мы видим, что опыт Эстонии был очень горьким. Это то, о чем эстонцы всегда говорят: вот этого точно не делайте! Теперь Литва попробовала, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, результат мы знаем", - сказал Казакс, добавив, что такие популистские меры вызывают у него обеспокоенность.

Президент Банка Латвии подчеркнул, что в Латвии второй пенсионный уровень "нельзя разбазарить и проесть", поскольку самые болезненные последствия это будет иметь именно для менее обеспеченных жителей.

Казакс пояснил, что поддержка населения всегда должна быть целевой и предоставляться тем, кому она действительно необходима. В настоящее время экономика растет, безработица низкая и "вертолетные деньги" не нужны. Сейчас следовало бы помогать жителям повышать квалификацию, чтобы они могли найти лучше оплачиваемую работу, а не тратить таким образом государственные средства.

"Конечно, холодная зима, и понятно, что есть желание быть популярными и поддержать жителей. Вопрос в том, по каким принципам и насколько широко", - сказал президент Банка Латвии, добавив, что "в краткосрочной перспективе будет тепло, а потом снова холодно".

Он подчеркнул, что нужно действовать разумно и не тратить все деньги сегодня. Из примера как Эстонии, так и других стран видно, что значительная часть изъятых накоплений уходит на краткосрочное потребление, а не на повышение долгосрочного качества жизни жителей.

"Пенсионная система нужна тогда, когда человек уже пожилой и ему труднее работать. Поэтому разрушать работающую систему нельзя. Мой призыв — совершенствовать эту систему, и в предыдущие годы было сделано довольно много", - сказал Казакс, пояснив, что, например, в прошлом году были снижены комиссии управляющих, что дает жителям большую выгоду от второго пенсионного уровня. Кроме того, наконец большинство жителей выбирают правильные пенсионные фонды.

"[Внимание следует уделять] таким вещам, а не говорить: берите, тратьте, а завтра мы не знаем, что будем делать. Это было бы очень опасно", - подчеркнул Казакс.

Читайте нас также:
#банк Латвии #финансы #пенсии #популизм #экономика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Д
    Дед
    25-го февраля

    Оказывается все такие глупые, что только государство может решить, как тратить ими заработанные деньги. Про какой рост экономики они говорят? О какой низкой безработице? Где та работа? А, если человеку нужно лечится, и он без лечения элементарно не доживет до той пенсии? Или у нас есть бесплатная медицина? А если у него отбирают дом за долг 250 евро, он доживет до пенсии? Или государству выгодно, чтобы человек умер, а его деньги присвоило государство?

    5
    0
  • А
    Антимонетарист
    25-го февраля

    Стоимость денег постоянно уменьшается. И банкиры нагло врут, что разбирать пенсионные накопления нельзя. Нужно! Пока молодые эти деньги ох как нужны! Потом же их в гроб не заберёшь. А #антимонетарист предлагает пенсионерам все сделать бесплатным!

    7
    1
  • YY
    Yu Yu
    25-го февраля

    А завтра может и не станет )) Многие дохнут не достигая пенсионного уровня )) Такими шагами вы его до ста лет продлите))

    28
    1
  • A
    Aleks
    25-го февраля

    Глава Банка Ротшильда в Латвии раскритиковал... Ясен перец,деньги должны приносить прибыль банкиру,притом пенсии повысят лет до 70 (в Эстонии уже рассматривается такой вариан)и эти деньги многие не увидят вообще... Ростовщикам верить нельзя,ведь что сразу сделал Гитлер ,придя к власти?Запретил ростовщичество одной диаспоры и экономика Германии дала невиданный рост..

    26
    1
  • L
    Lauris
    25-го февраля

    Глава банка забыл, что при снятии денег со 2.уровня,нужно заплатить налог 25.5%... у многих будет шок!

    17
    1
  • YY
    Yu Yu
    Lauris
    25-го февраля

    С прироста капитала.. В Литве он около 13 процентов. Они задаются вопросом, почему у Литвы экономика растет ? Легче прибыль инвестировать.. Здесь же налоговая бездна..Ну и туповаты..

    14
    1
Читать все комментарии

