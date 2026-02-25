Разрешив изымать накопления второго пенсионного уровня, значительная часть этих средств уйдет на краткосрочное потребление, и наиболее болезненно это скажется на менее обеспеченных жителях, заявил в интервью агентству ЛЕТА президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

В Эстонии ранее жителям позволили изымать накопления второго пенсионного уровня, а в Литве это разрешено в этом году.

"Мы видим, что опыт Эстонии был очень горьким. Это то, о чем эстонцы всегда говорят: вот этого точно не делайте! Теперь Литва попробовала, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, результат мы знаем", - сказал Казакс, добавив, что такие популистские меры вызывают у него обеспокоенность.

Президент Банка Латвии подчеркнул, что в Латвии второй пенсионный уровень "нельзя разбазарить и проесть", поскольку самые болезненные последствия это будет иметь именно для менее обеспеченных жителей.

Казакс пояснил, что поддержка населения всегда должна быть целевой и предоставляться тем, кому она действительно необходима. В настоящее время экономика растет, безработица низкая и "вертолетные деньги" не нужны. Сейчас следовало бы помогать жителям повышать квалификацию, чтобы они могли найти лучше оплачиваемую работу, а не тратить таким образом государственные средства.

"Конечно, холодная зима, и понятно, что есть желание быть популярными и поддержать жителей. Вопрос в том, по каким принципам и насколько широко", - сказал президент Банка Латвии, добавив, что "в краткосрочной перспективе будет тепло, а потом снова холодно".

Он подчеркнул, что нужно действовать разумно и не тратить все деньги сегодня. Из примера как Эстонии, так и других стран видно, что значительная часть изъятых накоплений уходит на краткосрочное потребление, а не на повышение долгосрочного качества жизни жителей.

"Пенсионная система нужна тогда, когда человек уже пожилой и ему труднее работать. Поэтому разрушать работающую систему нельзя. Мой призыв — совершенствовать эту систему, и в предыдущие годы было сделано довольно много", - сказал Казакс, пояснив, что, например, в прошлом году были снижены комиссии управляющих, что дает жителям большую выгоду от второго пенсионного уровня. Кроме того, наконец большинство жителей выбирают правильные пенсионные фонды.

"[Внимание следует уделять] таким вещам, а не говорить: берите, тратьте, а завтра мы не знаем, что будем делать. Это было бы очень опасно", - подчеркнул Казакс.