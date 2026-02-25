Baltijas balss logotype
6 распространенных ошибок, которые совершают 90% людей при готовке 0 550

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 6 распространенных ошибок, которые совершают 90% людей при готовке

Какие наиболее частые ошибки допускают люди во время готовки?

 

Выясняется, что почти 90% людей на кухне совершают ряд типичных ошибок в процессе приготовления пищи. Это может привести к тому, что блюда не получаются удачными или не обладают тем вкусом, который мы ожидали.

Какие же самые распространенные ошибки совершают люди во время готовки — читайте в нашем материале ниже.

Игнорирование ингредиентов

Эта ошибка встречается у большинства. Мы видим рецепт в видео и начинаем готовить аппетитное блюдо.

Однако в процессе оказывается, что у нас не хватает некоторых ингредиентов. Мы думаем, что сможем обойтись без них. Но даже отсутствие одной щепотки специи, упомянутой в рецепте, может испортить ваше кулинарное творение или сделать его менее удачным…

Неправильный выбор ножа

Еще одна, на первый взгляд, незначительная, но важная ошибка, которую мы совершаем на кухне.

Когда мы смотрим рецепт в Facebook или Instagram, стоит обращать внимание на размер и остроту ножа, который использует повар на видео.

Чтобы блюдо выглядело так же аппетитно, как на экране, необходимо подбирать соответствующий кухонный нож для каждого вида продукта — для рыбы, сыра, мяса и т. д. Они различаются.

Не пробуем блюдо в процессе готовки

Иногда мы не следим за временем, и продукты перевариваются (или, наоборот, недоготавливаются).

Также бывает, что мы вроде бы следуем рецепту, как в видео, но не замечаем, что профессиональный повар ставит блюдо в разогретый до 150 градусов электрический духовой шкаф на 10 минут.

Мы же по невнимательности ставим его на те же 10 минут, но в печь, разогретую до 200 градусов. И вот, блюдо уже не будет таким вкусным, как могло бы быть.

Неправильная промывка риса

Рис необходимо тщательно промывать несколько раз! При этом в воду обязательно следует добавлять соль.

Не вынимаем лавровый лист вовремя

Если эта приправа остается в блюде слишком долго, она может не только изменить, но и полностью испортить его вкус.

Не вымачиваем картофель в воде

Замачивание картофеля в холодной воде помогает избавиться от лишнего крахмала, что делает его более полезным.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

