Рецепты аппетитных соусов, которые превратят любую пасту в коронное блюдо

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепты аппетитных соусов, которые превратят любую пасту в коронное блюдо

Паста — одно из самых востребованных блюд, которое многие выбирают для ужина. Правильно приготовленная паста может быть дополнена различными соусами и заправками для большей сочности. Мы предлагаем несколько рецептов вкуснейших соусов к пасте, которые сделают ваше блюдо особенно привлекательным.

 

Грибной соус

Паста с этим соусом получается нежной и обладает насыщенным грибным вкусом.

Ингредиенты:

Грибы – 300 грамм;
Томатная паста – 200 грамм;
1 зубчик чеснока;
1 луковица;
Сметана – 150 грамм;
Растительное масло – 2 столовые ложки;
Зелень петрушки или укропа – 2 пера.
Лук и чеснок очистить и нарезать мелкими кусочками.

Грибы тщательно промыть и нарезать ломтиками толщиной 1 см.

Выложить все ингредиенты на разогретую сковороду с маслом и накрыть крышкой. Тушить около 15-20 минут.

За пять минут до готовности добавить сметану, томатную пасту и измельченную зелень, тщательно перемешать.

Соус готов к подаче с пастой. Приятного аппетита!

Соус песто

Паста с соусом песто создаст атмосферу итальянского ужина в кругу семьи при свечах.

Ингредиенты:

Растительное масло – 2 столовые ложки;
Пучок свежего базилика;
Итальянские травы – 1 чайная ложка;
Кедровые орешки – 70 грамм;
Сыр пармезан – 90 грамм;
Перец черный – 0,5 чайной ложки.
Вымытый базилик мелко нарезать.

Положить все ингредиенты в блендер, добавить орешки и тертый сыр. Все тщательно измельчить, постепенно добавляя растительное масло.

В полученную массу добавить итальянские травы и хорошо перемешать.

Сливочный соус

Идеальный вариант для пасты с креветками, грибами или лососем.

Ингредиенты:

200 мл сливок;
Соль и перец – по 0,5 чайной ложки;
Сыр – 150 грамм;
Масло сливочное – 20 грамм;
Зелень – 1 перо.
Сливки и мелко тертый сыр смешать в блендере.

Добавить перец и соль, хорошо размешать.

Подавайте к пасте, посыпав мелко нарубленной зеленью и добавив кусочек масла. Приятного аппетита!

Сырный соус

Этот соус отлично подойдет к любому виду пасты.

Ингредиенты:

Сыр – 200 грамм;
Молоко – 400 мл;
Мука – 3 чайные ложки;
Сливочное масло – 20 грамм;
Итальянские травы – 1 чайная ложка.
На сковороде растопить масло, добавить муку и аккуратно влить молоко. Тщательно размешать.

Когда смесь загустеет, добавить итальянские травы и натертый сыр.

Готовить до полного расплавления сыра. Соус готов к подаче с пастой.

Чесночный соус

Этот соус станет отличным выбором для любителей острых блюд.

Ингредиенты:

Чеснок – 5 зубчиков;
Перец черный – 0,5 чайной ложки;
Зелень – 2 пера;
Сметана – 200 грамм.
Чеснок пропустить через пресс.

Смешать его со сметаной, добавить специи и взбить венчиком до получения воздушной массы.

Измельченную зелень добавить в массу и тщательно перемешать. Наслаждайтесь вкусом!

Томатный соус

Еще один универсальный вариант заправки.

Ингредиенты:

Томатная паста – 4 чайные ложки;
Зубчик чеснока;
Луковица;
Смесь перцев – 0,5 чайной ложки;
Масло растительное – 3 столовые ложки;
Маринованные помидоры – 250 грамм.
На разогретую сковороду с маслом положить мелко нарезанный чеснок и лук. Обжарить до золотистого цвета.

Добавить помидоры, томатную пасту и ¼ стакана воды. Также добавить смесь перцев и хорошо размешать.

Тушить на сильном огне около 7 минут, затем остудить и пропустить через блендер. Универсальный соус для пасты готов!

Базиликовый соус

Это дополнение к пасте обладает приятным вкусом пряных трав и отлично сочетается с мясными блюдами.

Ингредиенты:

Свежий базилик – 4 веточки;
Сахар и соль по 1 чайной ложке;
Масло растительное – 3 столовые ложки;
Свежие помидоры – 2 средние;
Смесь перцев – 0,5 чайной ложки;
Итальянские травы – 0,5 чайной ложки;
2 зубчика чеснока.

Помидоры промыть и обдать кипятком для удаления кожицы. Пропустить через блендер.

Мелко нарезанный чеснок обжарить на сковороде в масле.

Добавить томатную массу и все специи с солью и сахаром.

Тушить около 15 минут до загустения. Затем добавить нарезанный базилик и готовить еще 5 минут. Вкусное дополнение к пасте готово!

Источник: dietology.pro

