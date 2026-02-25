Паста — одно из самых востребованных блюд, которое многие выбирают для ужина. Правильно приготовленная паста может быть дополнена различными соусами и заправками для большей сочности. Мы предлагаем несколько рецептов вкуснейших соусов к пасте, которые сделают ваше блюдо особенно привлекательным.

Грибной соус

Паста с этим соусом получается нежной и обладает насыщенным грибным вкусом.

Ингредиенты:

Грибы – 300 грамм;

Томатная паста – 200 грамм;

1 зубчик чеснока;

1 луковица;

Сметана – 150 грамм;

Растительное масло – 2 столовые ложки;

Зелень петрушки или укропа – 2 пера.

Лук и чеснок очистить и нарезать мелкими кусочками.

Грибы тщательно промыть и нарезать ломтиками толщиной 1 см.

Выложить все ингредиенты на разогретую сковороду с маслом и накрыть крышкой. Тушить около 15-20 минут.

За пять минут до готовности добавить сметану, томатную пасту и измельченную зелень, тщательно перемешать.

Соус готов к подаче с пастой. Приятного аппетита!

Соус песто

Паста с соусом песто создаст атмосферу итальянского ужина в кругу семьи при свечах.

Ингредиенты:

Растительное масло – 2 столовые ложки;

Пучок свежего базилика;

Итальянские травы – 1 чайная ложка;

Кедровые орешки – 70 грамм;

Сыр пармезан – 90 грамм;

Перец черный – 0,5 чайной ложки.

Вымытый базилик мелко нарезать.

Положить все ингредиенты в блендер, добавить орешки и тертый сыр. Все тщательно измельчить, постепенно добавляя растительное масло.

В полученную массу добавить итальянские травы и хорошо перемешать.

Сливочный соус

Идеальный вариант для пасты с креветками, грибами или лососем.

Ингредиенты:

200 мл сливок;

Соль и перец – по 0,5 чайной ложки;

Сыр – 150 грамм;

Масло сливочное – 20 грамм;

Зелень – 1 перо.

Сливки и мелко тертый сыр смешать в блендере.

Добавить перец и соль, хорошо размешать.

Подавайте к пасте, посыпав мелко нарубленной зеленью и добавив кусочек масла. Приятного аппетита!

Сырный соус

Этот соус отлично подойдет к любому виду пасты.

Ингредиенты:

Сыр – 200 грамм;

Молоко – 400 мл;

Мука – 3 чайные ложки;

Сливочное масло – 20 грамм;

Итальянские травы – 1 чайная ложка.

На сковороде растопить масло, добавить муку и аккуратно влить молоко. Тщательно размешать.

Когда смесь загустеет, добавить итальянские травы и натертый сыр.

Готовить до полного расплавления сыра. Соус готов к подаче с пастой.

Чесночный соус

Этот соус станет отличным выбором для любителей острых блюд.

Ингредиенты:

Чеснок – 5 зубчиков;

Перец черный – 0,5 чайной ложки;

Зелень – 2 пера;

Сметана – 200 грамм.

Чеснок пропустить через пресс.

Смешать его со сметаной, добавить специи и взбить венчиком до получения воздушной массы.

Измельченную зелень добавить в массу и тщательно перемешать. Наслаждайтесь вкусом!

Томатный соус

Еще один универсальный вариант заправки.

Ингредиенты:

Томатная паста – 4 чайные ложки;

Зубчик чеснока;

Луковица;

Смесь перцев – 0,5 чайной ложки;

Масло растительное – 3 столовые ложки;

Маринованные помидоры – 250 грамм.

На разогретую сковороду с маслом положить мелко нарезанный чеснок и лук. Обжарить до золотистого цвета.

Добавить помидоры, томатную пасту и ¼ стакана воды. Также добавить смесь перцев и хорошо размешать.

Тушить на сильном огне около 7 минут, затем остудить и пропустить через блендер. Универсальный соус для пасты готов!

Базиликовый соус

Это дополнение к пасте обладает приятным вкусом пряных трав и отлично сочетается с мясными блюдами.

Ингредиенты:

Свежий базилик – 4 веточки;

Сахар и соль по 1 чайной ложке;

Масло растительное – 3 столовые ложки;

Свежие помидоры – 2 средние;

Смесь перцев – 0,5 чайной ложки;

Итальянские травы – 0,5 чайной ложки;

2 зубчика чеснока.

Помидоры промыть и обдать кипятком для удаления кожицы. Пропустить через блендер.

Мелко нарезанный чеснок обжарить на сковороде в масле.

Добавить томатную массу и все специи с солью и сахаром.

Тушить около 15 минут до загустения. Затем добавить нарезанный базилик и готовить еще 5 минут. Вкусное дополнение к пасте готово!

