Паста — одно из самых востребованных блюд, которое многие выбирают для ужина. Правильно приготовленная паста может быть дополнена различными соусами и заправками для большей сочности. Мы предлагаем несколько рецептов вкуснейших соусов к пасте, которые сделают ваше блюдо особенно привлекательным.
Грибной соус
Паста с этим соусом получается нежной и обладает насыщенным грибным вкусом.
Ингредиенты:
Грибы – 300 грамм;
Томатная паста – 200 грамм;
1 зубчик чеснока;
1 луковица;
Сметана – 150 грамм;
Растительное масло – 2 столовые ложки;
Зелень петрушки или укропа – 2 пера.
Лук и чеснок очистить и нарезать мелкими кусочками.
Грибы тщательно промыть и нарезать ломтиками толщиной 1 см.
Выложить все ингредиенты на разогретую сковороду с маслом и накрыть крышкой. Тушить около 15-20 минут.
За пять минут до готовности добавить сметану, томатную пасту и измельченную зелень, тщательно перемешать.
Соус готов к подаче с пастой. Приятного аппетита!
Соус песто
Паста с соусом песто создаст атмосферу итальянского ужина в кругу семьи при свечах.
Ингредиенты:
Растительное масло – 2 столовые ложки;
Пучок свежего базилика;
Итальянские травы – 1 чайная ложка;
Кедровые орешки – 70 грамм;
Сыр пармезан – 90 грамм;
Перец черный – 0,5 чайной ложки.
Вымытый базилик мелко нарезать.
Положить все ингредиенты в блендер, добавить орешки и тертый сыр. Все тщательно измельчить, постепенно добавляя растительное масло.
В полученную массу добавить итальянские травы и хорошо перемешать.
Сливочный соус
Идеальный вариант для пасты с креветками, грибами или лососем.
Ингредиенты:
200 мл сливок;
Соль и перец – по 0,5 чайной ложки;
Сыр – 150 грамм;
Масло сливочное – 20 грамм;
Зелень – 1 перо.
Сливки и мелко тертый сыр смешать в блендере.
Добавить перец и соль, хорошо размешать.
Подавайте к пасте, посыпав мелко нарубленной зеленью и добавив кусочек масла. Приятного аппетита!
Сырный соус
Этот соус отлично подойдет к любому виду пасты.
Ингредиенты:
Сыр – 200 грамм;
Молоко – 400 мл;
Мука – 3 чайные ложки;
Сливочное масло – 20 грамм;
Итальянские травы – 1 чайная ложка.
На сковороде растопить масло, добавить муку и аккуратно влить молоко. Тщательно размешать.
Когда смесь загустеет, добавить итальянские травы и натертый сыр.
Готовить до полного расплавления сыра. Соус готов к подаче с пастой.
Чесночный соус
Этот соус станет отличным выбором для любителей острых блюд.
Ингредиенты:
Чеснок – 5 зубчиков;
Перец черный – 0,5 чайной ложки;
Зелень – 2 пера;
Сметана – 200 грамм.
Чеснок пропустить через пресс.
Смешать его со сметаной, добавить специи и взбить венчиком до получения воздушной массы.
Измельченную зелень добавить в массу и тщательно перемешать. Наслаждайтесь вкусом!
Томатный соус
Еще один универсальный вариант заправки.
Ингредиенты:
Томатная паста – 4 чайные ложки;
Зубчик чеснока;
Луковица;
Смесь перцев – 0,5 чайной ложки;
Масло растительное – 3 столовые ложки;
Маринованные помидоры – 250 грамм.
На разогретую сковороду с маслом положить мелко нарезанный чеснок и лук. Обжарить до золотистого цвета.
Добавить помидоры, томатную пасту и ¼ стакана воды. Также добавить смесь перцев и хорошо размешать.
Тушить на сильном огне около 7 минут, затем остудить и пропустить через блендер. Универсальный соус для пасты готов!
Базиликовый соус
Это дополнение к пасте обладает приятным вкусом пряных трав и отлично сочетается с мясными блюдами.
Ингредиенты:
Свежий базилик – 4 веточки;
Сахар и соль по 1 чайной ложке;
Масло растительное – 3 столовые ложки;
Свежие помидоры – 2 средние;
Смесь перцев – 0,5 чайной ложки;
Итальянские травы – 0,5 чайной ложки;
2 зубчика чеснока.
Помидоры промыть и обдать кипятком для удаления кожицы. Пропустить через блендер.
Мелко нарезанный чеснок обжарить на сковороде в масле.
Добавить томатную массу и все специи с солью и сахаром.
Тушить около 15 минут до загустения. Затем добавить нарезанный базилик и готовить еще 5 минут. Вкусное дополнение к пасте готово!
Источник: dietology.pro
