Запеканка – это легкое и быстрое в приготовлении блюдо, которое имеет множество вариаций в разных кухнях мира. Секрет заключается в том, что независимо от типа блюда (фруктового, овощного, мясного, рыбного, макаронного или творожного), процесс приготовления остается практически одинаковым: необходимо смешать ингредиенты с связывающим компонентом и запечь в духовке.

Интересно, что запеканки часто готовят из оставшихся продуктов. К примеру, популярна запеканка из пасты с томатно-мясным соусом. Существует мнение, что это блюдо возникло, когда хозяйка приготовила слишком много пасты, а семья устала от однообразия, и она решила найти выход из ситуации.

Сегодня мы хотим предложить вам более интересный вариант – запеканку с морепродуктами и брокколи, на приготовление которой у вас уйдет не более получаса. Это отличный вариант для ужина.

Ингредиенты:

морской коктейль – 500 г;

брокколи – 400 г;

куриные яйца – 2 шт.;

молоко – 100 мл;

твердый сыр – 100 г;

оливковое масло – 3 ст.л.;

перец;

соль.

В глубокой миске взбиваем яйца, молоко и специи. Твердый сыр (лучше всего использовать пармезан, но подойдет и любой другой) натираем на мелкой терке и добавляем половину в яично-молочную смесь. Брокколи нарезаем на небольшие кусочки, чтобы она быстрее пропеклась, поэтому лучше использовать свежую капусту. Соединяем размороженный морской коктейль и брокколи с яично-молочной смесью, затем переливаем в форму для запекания и посыпаем оставшимся сыром.

Помещаем форму в предварительно разогретую духовку на 15-20 минут.

Готовое блюдо можно украсить зеленью при подаче. Отлично подойдет сушеная петрушка.