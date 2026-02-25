Размеры, материалы и структура – как выбрать менструальную чашу? На что обращать внимание при покупке? Всё не так сложно, как кажется на первый взгляд! В материале norma-media разложили всё по полочкам и дали пошаговую инструкцию.

Что такое менструальная чаша?

Менструальная чаша – это гигиеническое средство многоразового использования. Она имеет форму небольшого колокола с хвостиком и предназначена для сбора, а не впитывания менструальных выделений.

Плюсы и минусы менструальных чаш

Плюсы

Экономия. Служит до десяти лет

Экологичность. Значительно сокращает количество отходов

Длительная защита. Можно безопасно использовать до 12 часов

Удобство. Не ощущается внутри при правильной установке

Естественность. Не нарушает микрофлору.

Минусы

Период адаптации. Требует навыка введения и извлечения

Необходимость гигиены. Нужно иметь возможность помыть руки и саму чашу

Индивидуальные противопоказания. Не рекомендуется при опущении стенок влагалища, некоторых видах внутриматочная спираль (ВМС), сильной чувствительности.

Как выбрать менструальную чашу?

При покупке менструальной чаши нужно учитывать несколько параметров. Разберём каждый аспект по отдельности.

Размер

Мягкость

Материал.

Как определить размер?

Основной параметр, по которому отличаются менструальные чаши – длина и диаметр. Они бывают двух видов: обычные и короткие.

Короткие чаши предназначены для низко расположенной шейки матки, а обычные – для средней и высокой шейки. При неправильном подборе будет ощущаться дискомфорт.

Какие размеры менструальных чаш бывают?

Обычные

Размер S

Примерная длина. 43-50 миллиметров

Примерный объём. 15-20 миллилитров.

Размер M

Примерная длина. 48-52 миллиметров

Примерный объём. 22-28 миллилитров.

Размер L

Примерная длина. 52-55 миллиметров Примерный объём. 30+ миллилитров.

Размер XL

Примерная длина. 55+ миллиметров Примерный объём. 40+ миллилитров.

Короткие

Размер S

Примерная длина. 35-37 миллиметров

Примерный объём. 15-17 миллилитров.

Размер M

Примерная длина. 38-40 миллиметров

Примерный объём. 18-20 миллилитров.

Размер L

Примерная длина. 41-43 миллиметр

Примерный объём. 22-24 миллилитра.

Размер XL

Примерная длина. 44-46 миллиметра

Примерный объём. 27-29 миллилитров.

При выборе разных моделей иногда не стоит ориентироваться на буквенные обозначения: показатели могут варьироваться. Лучше обращаться внимание на цифры.

Как понять, какая менструальная чаша тебе подходит?

Поменьше (размер S, иногда M)

Девушки до 25-30 лет

Не рожавшие

При низкой шейке матки

При скудных или умеренных выделениях.

Побольше (размеры M, L или XL)

Девушки старше 30 лет

Рожавшие

При высокой шейке матки

При обильных менструациях

В случае, если менструальная чаша размера S протекает.

Как определить мягкость?

Мягкие. Подходят в случаях, если у тебя слабые мышцы тазового дна или повышенная чувствительность.

Средние. Выбирает большинство девушек. Они считаются универсальными.

Более жёсткие. Комфортны во время активного времяпрепровождения: занятие спортом, танцы, поездки.

Благодаря менструальным чашам можно с комфортом активно проводить время и путешествовать!

Как определить материал?

Медицинский силикон. Самый распространённый вариант. Гипоаллергенный, не имеет запаха

TPE (термопластичный эластомер). Безопасный и мягкий

Натуральный латекс. Встречается реже всего.

Как выбрать менструальную чашу? Подытожим