Директор Лувра ушла в отставку на фоне череды скандалов 0 106

Культура &
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
За последние несколько месяцев вокруг музея произошло сразу несколько громких инцидентов. На этом фоне руководитель Лувра Лоранс де Кар решила оставить пост.

Лоранс де Кар, первая женщина во главе Лувра, покидает свой пост спустя четыре года после назначения. Решение принято на фоне череды кризисов, с которыми в последнее время столкнулся главный музей Франции. Как подтвердили в пресс-службе Елисейского дворца, президент Эммануэль Макрон одобрил ее прошение об уходе.

В официальном документе сообщается, что глава Франции принял прошение об отставке, подчеркнув, что сейчас музей нуждается в ярком импульсе для реализации будущих задач. Также сообщается, что Макрон планирует поручить 59-летней де Кар новую задачу – координацию сотрудничества музеев стран "Большой семерки".

Лоранс де Кар возглавила Лувр 1 сентября 2021 года, сменив Жана-Люка Мартинеза. За время ее руководства музей провел несколько масштабных выставок и кампаний по цифровизации коллекции. Однако последние полгода учреждение оказалось в центре скандалов, что и стало причиной кадровых изменений.

Осенью 2025 года музей пережил громкое ограбление: злоумышленники проникли в здание через строительную зону и за семь минут вынесли ювелирные изделия из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Случай вызвал международный резонанс и серьезные вопросы к уровню безопасности музея. Вскоре после инцидента де Кар попросила ее освободить от обязанностей руководителя, но тогда министр культуры Рашида Дати его отклонила.

После этого в Лувре начались новые проблемы: работники объявили забастовку с требованием улучшить условия труда, вскрылась схема с перепродажей поддельных билетов на сумму около 10 млн евро, а затем произошла авария – прорыв трубы затопил несколько залов, повредив экспонаты XV–XVI веков.

Кто займет пост директора Лувра, пока не сообщается. По данным французских СМИ, кандидатуру нового руководителя утвердят в ближайшие дни.

#президент #безопасность #скандалы #культура #забастовка #отставка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
