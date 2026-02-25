Билл Гейтс нарушил молчание на фоне заигравшего новыми красками скандала с секс-преступником Джеффри Эпштейном. Основатель Microsoft извинился перед сотрудниками собственного благотворительного фонда за связь с финансистом и прямо во время общего собрания сделал шокирующее признание. Он раскрыл, что множество раз изменял своей жене — в основном, как выяснилось, с россиянками. Его слова передаёт The Wall Street Journal.

«Я не делал ничего противозаконного... Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном... Я крутил романы на стороне, с игроком в бридж из России... и с русским физиком-ядерщиком, с которой я познакомился по работе», — высказался он, подчеркнув, что ни одна из девушек не была жертвой преступлений Эпштейна.

«Чтобы было ясно: я никогда не проводил время с жертвами, с женщинами из его окружения. Это была огромная ошибка — проводить время с Эпштейном и приглашать руководителей Фонда Гейтса на встречи с осужденным за сексуализированные преступления. Я приношу извинения и другим людям, которых это затронуло из-за моей ошибки», — сказал Гейтс.