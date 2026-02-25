Согласно проведенным исследованиям, фрукты с зеленой кожурой оказывают на кишечник аналогичное воздействие, как и пребиотики. Иными словами, регулярное употребление таких бананов способствует развитию полезной бактериальной флоры в кишечном тракте, что, в свою очередь, укрепляет иммунную систему человека.

Причина заключается в том, что зеленые бананы содержат больше полезного неперевариваемого крахмала и клетчатки по сравнению со спелыми фруктами. По данным ряда исследований, резистентный крахмал проходит через пищеварительный тракт, не подвергаясь расщеплению, что позволяет ему собирать потенциально токсичные вещества и выводить их естественным образом. Существуют гипотезы о том, что это свойство может улучшать защиту организма от некоторых видов рака, однако на данный момент нет достаточных доказательств, и необходимы дополнительные исследования.

Еще одним преимуществом зеленых бананов является то, что они менее сладкие и калорийные, что приводит к меньшей гликемической нагрузке на организм. Поэтому людям, следящим за уровнем сахара в крови и контролирующим свой вес, рекомендуется употреблять именно зеленые бананы. Оптимальная порция составляет один зеленый банан в день.