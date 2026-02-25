Baltijas balss logotype
9-дневные праздники в Китае вызвали потребительский бум

Бизнес
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки.

Каникулы - это веселье и покупки.

Общенациональная программа по обмену старых товаров на новые также продолжала стимулировать спрос.

Потребительский сектор Китая получил значительный импульс в первые дни каникул по случаю праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/, поскольку китайские потребители активно тратили деньги, заполняя рестораны и торговые центры, а также совершая путешествия по стране.

За первые четыре дня праздничных каникул среднесуточный объем продаж основных предприятий розничной торговли и общественного питания вырос на 8,6 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР. За первые три дня каникул наблюдался рост посещаемости и выручки на 78 ключевых торговых улицах и в районах на 4,5 проц. и 4,8 проц. соответственно.

Праздник Весны, также известный как китайский Новый год, в этом году выпал на 17 февраля, при этом суммарная продолжительность каникул, начавшихся с 15 февраля, составляет девять дней.

Этот бум потребительской активности стал результатом сочетания как традиционных, так и новых тенденций. Онлайн-платформы зафиксировали повышенный интерес к "умным" устройствам: продажи носимых устройств на крупнейших платформах за первые три дня праздника подскочили на 19,7 проц. в годовом исчислении. Особенно заметен рост продаж "умных" очков /в 3,5 раза/ и интеллектуальных глюкометров /почти на 50 проц./.

Рост расходов на услуги также ускорился. За первые три дня каникул в сфере внутреннего туризма через основные онлайн-платформы было зафиксировано увеличение расходов на 4,5 проц. в годовом исчислении, при этом количество заказов на аренду автомобилей выросло на 26 проц.

В островной провинции Хайнань на юге Китая продажи в магазинах беспошлинной торговли за первые четыре дня каникул достигли 970 млн юаней /почти 140 млн долл. США/, увеличившись на 15,8 проц. по сравнению с прошлым годом.

Общенациональная программа по обмену старых товаров на новые /трейд-ин/ также продолжала стимулировать потребительский спрос. По состоянию на 18 февраля около 28,44 млн потребителей воспользовались субсидиями на схему трейд-ин, что привело к объему продаж почти в 196,39 млрд юаней, из которых 100,23 млрд юаней пришлись на приобретение автомобилей по программе трейд-ин.

В преддверии девятидневных каникул правительство ввело ряд мер поддержки, рекомендовав местным властям и предприятиям сочетать рекламные акции с политическими стимулами, включая выпуск потребительских ваучеров и улучшение платежных сервисов для посетителей.

#туризм #торговля #праздники #Китай
Видео