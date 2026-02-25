Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Кулдигском крае построят армейский складской комплекс за 100 миллионов евро 6 820

Наша Латвия
Дата публикации: 25.02.2026
LETA
Изображение к статье: В Кулдигском крае построят армейский складской комплекс за 100 миллионов евро

В Никрасской волости Кулдигского края планируется строительство складского комплекса стоимостью около 100 миллионов евро. Таким образом, в этом крае будет уже четыре военных объекта, выяснило агентство LETA.

В Никрасской волости новый объект запланирован на территории площадью 629 гектаров. Там предусмотрены склады, ангары, административные здания, вспомогательные постройки, подъездные дороги и инженерные коммуникации, сообщили LETA в Министерстве обороны.

Развитие объекта планируется в рамках схемы государственно-частного партнёрства. Строительство планируется завершить в 2029 или 2030 году. Проект по поручению Министерства обороны будет реализовывать компания «Valsts nekustamie īpašumi» (Государственная недвижимость).

Публично известно, что в Кулдигском крае уже действуют три военных объекта — штаб 4-й Курземской бригады Земессардзе и 45-й батальон боевого обеспечения Земессардзе в Кулдиге на улице Вентспилс, военная база «Mežaine» в Скрунде, а также находящаяся в ведении Центра яунсардзе усадьба Рудбаржу в волости Рудбаржу, где планировалось открыть школу, однако эти планы были приостановлены.

Недалеко от Никрасской, в волости Вайноде Южнокурземского края, находится открытый в 2016 году армейский складской комплекс.

Ранее сообщалось, что в рамках государственно-частного партнёрства в военной базе «Селия» в волости Сеце Айзкраукльского края планируется инвестировать 228 миллионов евро.

Читайте нас также:
#недвижимость #инвестиции #Латвия #строительство #оборона #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
2
0
2

Оставить комментарий

(6)
  • ПП
    Просто Прохожий
    25-го февраля

    Что-то сомневаюсь что хватит 100 миллионов.

    11
    0
  • .. ...
    .. ...
    25-го февраля

    Белоруссии подвезли ещё одну орешку

    13
    1
  • Д
    Добрый
    .. ...
    25-го февраля

    Орешник в Белоруси соскучился по фламинго

    4
    2
  • Е
    Ехидный
    25-го февраля

    для армии с гулькин хер не многовато ли складов на сто лямов ??????

    19
    1
  • YY
    Yu Yu
    25-го февраля

    за сто миллионов возможно докопаться до алмазных трубок. в Курземе они есть. Советские геологи не врут) Глубоко,но вложения имели бы отдачу,если уж профукивать средства..)))Почто за день дважды эту новость публикуете ?Там регион самоуправлениями распродается с молотка..людей нет..батальоны пенсионеров охотников...по факту бессмысленные траты..

    14
    1
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    25-го февраля

    Даже в царские времена,военнообязанных,в возрасте после 40 лет, оставляли в покое

    12
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: В проблемах Латгалии виноват… её комплекс жертвы - экономист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео