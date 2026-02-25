В Никрасской волости Кулдигского края планируется строительство складского комплекса стоимостью около 100 миллионов евро. Таким образом, в этом крае будет уже четыре военных объекта, выяснило агентство LETA.

В Никрасской волости новый объект запланирован на территории площадью 629 гектаров. Там предусмотрены склады, ангары, административные здания, вспомогательные постройки, подъездные дороги и инженерные коммуникации, сообщили LETA в Министерстве обороны.

Развитие объекта планируется в рамках схемы государственно-частного партнёрства. Строительство планируется завершить в 2029 или 2030 году. Проект по поручению Министерства обороны будет реализовывать компания «Valsts nekustamie īpašumi» (Государственная недвижимость).

Публично известно, что в Кулдигском крае уже действуют три военных объекта — штаб 4-й Курземской бригады Земессардзе и 45-й батальон боевого обеспечения Земессардзе в Кулдиге на улице Вентспилс, военная база «Mežaine» в Скрунде, а также находящаяся в ведении Центра яунсардзе усадьба Рудбаржу в волости Рудбаржу, где планировалось открыть школу, однако эти планы были приостановлены.

Недалеко от Никрасской, в волости Вайноде Южнокурземского края, находится открытый в 2016 году армейский складской комплекс.

Ранее сообщалось, что в рамках государственно-частного партнёрства в военной базе «Селия» в волости Сеце Айзкраукльского края планируется инвестировать 228 миллионов евро.