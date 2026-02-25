Baltijas balss logotype
Можно ли варить крупу в пластиковых пакетах? Ответ токсиколога 0 619

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли варить крупу в пластиковых пакетах? Ответ токсиколога

Хотя такие пакеты могут значительно упростить жизнь хозяйкам, они представляют собой серьезную угрозу для экологии.

 

Современные люди часто испытывают нехватку времени, в том числе и на выполнение домашних дел. Поэтому любые методы, позволяющие ускорить процесс приготовления пищи, пользуются большим спросом, сообщает Doctorpiter.

Например, в ряде магазинов можно встретить крупы, упакованные в порционные пластиковые пакеты. Готовить их очень удобно: достаточно опустить пакет в кипящую воду, подождать, а затем высыпать готовую крупу в тарелку — и мыть кастрюлю не придется.

Но насколько безопасны такие пакеты? На этот вопрос ответил токсиколог Алексей Водовозов в интервью для издания Naked Science.

По словам специалиста, любой пластиковый пакет в первую очередь наносит вред окружающей среде. Они разлагаются очень медленно, и современная наука только начинает разрабатывать методы для ускорения этого процесса. Поэтому, с точки зрения экологии, следует минимизировать использование пластика.

Что касается здоровья, то такие пакетики изготавливаются из пищевого пластика, который соответствует всем стандартам безопасности. Их можно смело кипятить как 20, так и 40 минут. Они не разрушаются даже в агрессивных средах, и кислоты в пищевых концентрациях им не страшны.

В последнее время активно обсуждается проблема микропластика. Некоторые предполагают, что во время варки мелкие частицы пластика могут попадать в пищу, что вызывает множество теорий о потенциальных негативных последствиях.

Например, в 2022 году в социальных сетях активно обсуждали исследование, в котором ученые обнаружили микропластик в крови человека. А в 2023 году начались опасения по поводу миграции частиц микропластика из контейнеров при разогреве пищи в микроволновой печи.

Тем не менее, Водовозов подчеркивает, что на данный момент нет надежных исследований, подтверждающих влияние микропластика на здоровье человека. Существуют лишь несколько работ, в которых изучали влияние на грызунов, а также эксперименты на клеточных культурах.

Отравление возможно от любого вещества, и вопрос заключается в дозировке. Это правило также применимо к микропластику. В экспериментах обычно используют очень высокие концентрации пластика, которые практически невозможно «съесть». Кроме того, чаще всего речь идет о полистирольных наночастицах, тогда как видов пластика гораздо больше, и с каждым из них нужно разбираться индивидуально.

Таким образом, на сегодняшний день нет оснований считать, что такие пакеты для варки представляют опасность для человека. Они действительно наносят вред окружающей среде, но для здоровья угрозы не представляют.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

