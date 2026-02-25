23,7 миллиона евро — именно столько мошенникам удалось выманить у жителей Латвии в прошлом году. В январе этого года добыча преступных группировок уже достигла трех миллионов евро. Однако реальные цифры могут быть еще выше, поскольку часть пострадавших о случившемся вообще не сообщает.

"Эти цифры выглядят ужасающе, но это не только проблема Латвии", — отметил в разговоре с порталом tv3.lv начальник Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Роман Яшин.

О «расцвете бизнеса» преступных группировок свидетельствует и рост числа жертв. За два года количество обманутых в Латвии удвоилось — с примерно полутора тысяч пострадавших в 2023 году до трех тысяч в прошлом году.

Как обманывают жителей Латвии? Единой схемы нет, однако у мошенников подготовлены несколько психологических сценариев. Потенциальных жертв торопят, запугивают. В повседневной практике полиции были случаи, когда человек уже приходил в банк, чтобы снять деньги и передать их мошенникам. В таких ситуациях полиция превентивно реагирует и прибывает в банк, чтобы предупредить человека о том, что его обманывают, однако жертва не верит.

Бывали также случаи, когда к возможной жертве мошенничества приезжали полицейские в форме на служебных автомобилях с соответствующей символикой, предъявляли служебные удостоверения и объясняли, что человека обманывают — с ним связываются мошенники, выдающие себя за сотрудников полиции, поставщиков коммунальных услуг или других вымышленных персонажей. Однако и в таких ситуациях человек не всегда верит настоящим полицейским. Нередко он продолжает доверять мошеннику на другом конце провода, который общался с жертвой уже длительное время и целенаправленно выстраивал доверие. К сожалению, в таких случаях полиции особенно сложно убедить человека в происходящем и удержать его от передачи денег мошенникам.

Тревожная тенденция последнего времени — мошенникам удалось оставить жертв без квартир, а дерзкие преступники начали требовать у жителей даже золото и заставлять их обменивать валюту.

Очень хорошо организованные группы, работают почти как предприятие

Одно из объяснений мрачной статистики — организованная преступность перегруппировывается, то есть меняет сферу деятельности, сосредотачиваясь на мошенничестве, поскольку так проще скрыть следы и «прибыль» довольно высокая.

"Мы заметили, что организованная преступность перегруппировывается. И именно в этот вид преступности, потому что легко скрыть следы, не нужно находиться в стране, где совершается преступление. Колл-центры в основном находятся за пределами Латвии. Не нужно находиться в стране, где совершено преступление. Прибыль гораздо легче и быстрее, чем при других видах преступлений", — поясняет Яшин.

Созданная мошенниками инфраструктура профессиональна и работает почти как предприятие, где есть руководитель, набор сотрудников и увольнения за плохие результаты.

"Персонал обучают работе — психологическому воздействию. Если сотрудник не приносит прибыль, его увольняют. Туда не так просто попасть, у них есть собственный отбор, обучение, проверки. Мы видим, что это высококвалифицированные и хорошо подготовленные структуры", — говорит Яшин.

За два года Государственной полиции удалось остановить деятельность пяти колл-центров, задержаны 40 человек. Численность одного мошеннического колл-центра составляет примерно от пяти до 15 человек. Однако важно понимать, что колл-центр — лишь один элемент мошеннической схемы. На самом деле это широкая сеть, которая взаимодействует, покупает друг у друга «услуги» и включает кражу данных, колл-центры и так называемых денежных мулов.

Среди завербованных — и латвийская молодежь

В схемы организованной преступности вербуют и жителей Латвии. Роли разные, нередко молодые люди становятся так называемыми «денежными мулами», помогая через свои банковские счета проводить средства, полученные преступным путем. Однако такие действия означают не только уголовную ответственность, но и последствия, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Бывали случаи, когда желание или необходимость заработать лишали студентов карьерных возможностей в будущем, поскольку при наличии уголовной ответственности невозможно занимать определенные должности.

"К совершению преступлений привлекаются и молодые люди, которые только учатся в вузах. Иногда по незнанию или из желания быстро заработать они соглашаются на предложение. Последствия есть! Карьера закончена", — подчеркивает Яшин.

Как искоренить мошенников?

Для ограничения мошенничества необходимы более широкое сотрудничество и изменения в законодательстве. Яшин отмечает, что к борьбе с мошенничеством должны быть привлечены банки и телекоммуникационные операторы. Следовало бы предусмотреть возможность законно блокировать подозрительные транзакции или звонки. В настоящее время законодательство этого полностью не позволяет, поэтому необходимы поправки.

Одним из решений могла бы стать обязательная регистрация SIM-карт — это предлагает и Министерство внутренних дел. Это не искоренит мошенничество полностью, но затруднит анонимную покупку SIM-карт и облегчит расследование, помогая быстрее установить виновных.

Яшин также указывает на необходимость пересмотра отдельных статей Уголовного закона, предусматривая более строгую ответственность в случаях, когда мошенники используют образ Государственной полиции или других государственных учреждений. Такие действия подрывают доверие общества к институтам.

Еще одно предложение — по примеру уже внедренной в Бельгии практики — предусмотреть обязанность лица, задержанного по подозрению в преступлении, раскрывать PIN-коды или пароли устройств. Это позволило бы полиции эффективнее получать доступ к информации в устройствах и не тратить дополнительные ресурсы. Яшин подчеркивает, что это не нарушало бы права человека и презумпцию невиновности, поскольку она сохраняется до вынесения судебного решения. По его мнению, если человеку нечего скрывать, такое регулирование не ограничило бы его права, а помогло бы расследованию.