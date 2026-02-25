Попробуйте внести изменения в свое питание — и уровень холестерина улучшится. Исследования показывают, что такой подход может быть сопоставим с действием медикаментов.

Никто не станет отрицать, что наш рацион оказывает значительное влияние на общее состояние здоровья. Вы, вероятно, осведомлены о том, что избыточное потребление жирной пищи и фастфуда ведет к ожирению и повышенному уровню холестерина. Это, в свою очередь, может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, как сообщает Doctorpiter.

По словам диетолога Эмили Лиминг, правильно подобранный рацион способен снизить уровень холестерина не хуже, чем медикаменты. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания в 2005 году, показало, что диета, богатая орехами, клетчаткой и белком, может снизить уровень холестерина почти так же эффективно, как и статины.

Однако это не означает, что если врач назначил вам препараты для снижения холестерина, их можно игнорировать. Тем не менее, добавление в рацион продуктов, способствующих улучшению здоровья, будет полезно для всех.

Лиминг поделилась рекомендациями по разнообразию меню для снижения уровня холестерина.

Кимчи

Если вы любите острые закуски, обратите внимание на кимчи. Этот продукт богат клетчаткой, необходимой для поддержания здорового микробиома кишечника. Считается, что кишечные бактерии могут преобразовывать «плохой» холестерин в копростанол — воскообразное вещество, которое выводится из организма. По словам врача, всего 7 г клетчатки в день могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 6%.

Кроме того, кимчи является ферментированным продуктом, который особенно полезен для микробиома кишечника. Исследования показывают, что даже недельное употребление кимчи может привести к снижению уровня холестерина.

Бобы

Бобовые также являются ценным источником клетчатки. Нут, фасоль, горох и чечевица содержат растворимую клетчатку, которая при взаимодействии с водой образует гель, содержащий желчные кислоты. Эти соединения способствуют перевариванию и усвоению жиров.

Согласно обзору, опубликованному в журнале Канадской медицинской ассоциации, ежедневное употребление 130 г бобовых может снизить уровень «плохого» холестерина на 5%.

Зеленый чай

Зеленый чай — идеальный напиток для тех, кто заботится о здоровье своих сосудов. Исследования показывают, что всего две чашки в день могут значительно улучшить состояние. Напиток богат катехинами, которые способствуют выведению холестерина из организма и предотвращают образование бляшек, как сообщает Daily Mail.

Овсянка

Овес содержит бета-глюкан — вид растворимой клетчатки, который также снижает всасывание холестерина. Однако овсянка быстрого приготовления содержит меньше бета-глюкана, чем обычная крупа. Чем дольше варится овсянка, тем больше пользы она принесет вашему здоровью.

Употребление 3 г бета-глюкана в день может снизить уровень «плохого» холестерина примерно на 7%. Для сравнения, в стандартной порции овсянки содержится около 2 г бета-глюкана.