Наташа Королева и диджей Катя Гусева закатили вечеринку по случаю выхода совместной песни «Петли-поцелуи» - это клубный ремикс хита главной эстрадной «русалки». Гостей звездные барышни собрали в караоке-клубе. Всех накормили, напоили, затем пустились в пляс.

Наташа Королева явилась в клуб в образе пепельной блондинки. Оказалось, захотела выгулять новый парик - из брюнетки перекрашиваться не собирается.

Со мной этот образ не обсуждала, - хохотал Тарзан (Сергей Глушко), муж 52-летней певицы. - Это вопиющая фривольность. Будет наказана вечером. Я предпочитаю шатенок.

В этот вечер 55-летний стриптизер нарочито демонстрировал «самость». Не спускал глаз с супруги, кормил ее с рук, отпускал пошлые шуточки и, в конце концов, публично заявил, что Королевой следует сбросить лишние кило. Чем вызвал у собравшихся волну негодования.

Муж говорит, что надо худеть, - вздохнула певица. - Не сильно много, но надо. Я с ним согласна. Сейчас думаю над тем, какую методику выбрать. Пока стараюсь пить много воды.

Это ни в коем случае не абьюз, - попытался оправдаться Сергей. - Все очень нежно и ненавязчиво.

Интересно, что бы сказал на это сын супругов - 23-летний Архип Глушко. Мероприятие парень пропустил - с женой (бывшей стриптизершей) Мелиссой отдыхает в Таиланде. Тарзан и Королева ждут, когда молодые порадуют их внуками. А пока Наташа безустанно нахваливает невестку.

Мелисса появилась в жизни Архипа вовремя, - признается артистка. - Она очень позитивная, рукастая: прекрасно готовит, шьет, вышивает бисером. И главное, у нее открытое сердце.

Среди пришедших поддержать Королеву и Гусеву нашлись крайне редкие персонажи светской хроники. Например, 41-летняя Оксана Почепа (она же певица Акула) и ее муж - композитор Игорь Бабаев. Весь январь супруги провели на Мальдивах, оставив годовалую дочь Раису на няню. А после отпуска взялись за активную работу.

Пара планирует больше сотрудничать с кинематографистами. Совместно они уже написали всю фоновую музыку к комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой, премьера которой состоялась в начале февраля.

Оксана призналась, что в связи с напряженным графиком переживает из-за нехватки времени на ребенка. С рождения малышки ей даже пришлось отказаться от грудного вскармливания.

На этом настоял Игорь, - откровенничает Почепа. - Чтобы не была физически привязана к ребенку и могла полноценно работать. Рая у нас питается козьим молоком... Когда плачет из-за зубов или желания поспать, мне очень тревожно. Материнское сердце разрывается, потому что кажется, что она по мне соскучилась и поэтому плачет! Но понимаю, что надо сдерживать в себе «яжмать».

После этих слов на Акулу стал косо поглядывать Авраам Руссо. 56-летний исполнитель хита «Обручальная» привык, что женщина ставит в приоритет семью, а не карьеру. Как его супруга Морела Фердман. Пока Авраам дает концерты в российских клубах и выпускает здесь песни, жена заботится о дочках в США. В прошлом году Авраам и Морела отметили 20-летнюю годовщину венчания.

Старшая дочь певца, 19-летняя Эмануэлла, сейчас усердно учится. Младшая, 11-летняя Аве Мария, делает первые шаги в модельном бизнесе - рекламирует платья для девочек одного турецкого бренда. А их мама в свободное время создает свою косметическую марку и ведет интернет-журнал о моде и красоте.

В перерывах между концертами Руссо летает домой в Нью-Джерси. К слову, в Штатах Авраам пытается снискать славу исполнителя госпелс - духовных христианских песнопений.

Как известно, артист - глубоко верующий человек. На день рождения второй дочери певец построил недалеко от дома церковь с множеством реликвий и старинных икон. Епископ, в юрисдикцию которого перешел храм, благословил Руссо стать в нем чтецом. Вся семья артиста церковь регулярно посещает.