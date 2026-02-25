Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Взгляд в бездну: путешествие ко дну легендарной пропасти Мацоха 0 253

Lifenews
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взгляд в бездну: путешествие ко дну легендарной пропасти Мацоха

Пропасть Мацоха, расположенная неподалеку от города Брно, долгое время считалась бездонной. Сегодня её глубина установлена — 138 метров, а дно исследовано и открыто для туристов. На дне также находятся небольшая речка и озеро глубиной около 30 метров, по которым теперь курсируют лодки и катера.

Легенды и история

Название пропасти, переводимое как «мачеха», связано с древней историей. Согласно легенде, некогда женщина столкнула в пропасть пасынка и, осознав содеянное, бросилась вслед за ним. Мальчик выжил, повиснув на ветвях сосны, растущей на стене Мацохи. Эта трагическая история и дала имя знаменитому природному объекту.

Первые попытки достичь дна относят к XVIII веку: в 1723 году местный монах предпринял спуск, который не увенчался успехом. Лишь в 1856 году дно Мацохи было обнаружено, после чего началось систематическое исследование пропасти, и она постепенно стала популярной среди туристов.

Туризм и современные возможности

Сегодня Мацоху можно осматривать с двух специально оборудованных смотровых площадок или совершать экскурсии по дну пропасти пешком и на лодках. Несмотря на доступность, многие туристы испытывают трепет, глядя в бездну, где некогда витали мистические истории и легенды Средневековья.

источник

Читайте нас также:
#история #туризм #Чехия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео