Пропасть Мацоха, расположенная неподалеку от города Брно, долгое время считалась бездонной. Сегодня её глубина установлена — 138 метров, а дно исследовано и открыто для туристов. На дне также находятся небольшая речка и озеро глубиной около 30 метров, по которым теперь курсируют лодки и катера.

Легенды и история

Название пропасти, переводимое как «мачеха», связано с древней историей. Согласно легенде, некогда женщина столкнула в пропасть пасынка и, осознав содеянное, бросилась вслед за ним. Мальчик выжил, повиснув на ветвях сосны, растущей на стене Мацохи. Эта трагическая история и дала имя знаменитому природному объекту.

Первые попытки достичь дна относят к XVIII веку: в 1723 году местный монах предпринял спуск, который не увенчался успехом. Лишь в 1856 году дно Мацохи было обнаружено, после чего началось систематическое исследование пропасти, и она постепенно стала популярной среди туристов.

Туризм и современные возможности

Сегодня Мацоху можно осматривать с двух специально оборудованных смотровых площадок или совершать экскурсии по дну пропасти пешком и на лодках. Несмотря на доступность, многие туристы испытывают трепет, глядя в бездну, где некогда витали мистические истории и легенды Средневековья.

