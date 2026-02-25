В ходе исследований в кафедральном соборе финского города Турку была сделана историческая находка. Обнаружено золотое кольцо королевы Катарины Монсдоттер (1550–1612). Находка уникальна в мировом масштабе. Это единственный предмет, который можно достоверно связать с королевой.

Обнаружение кольца стало сюрпризом для исследователей. Оно хранилось на протяжении столетий в необычном месте.

– Золотое кольцо пряталось под крысиным гнездом. Оно застряло на одной из костей пальца королевы, – рассказывает доцент биоархеологии Улла Нордфорс.

Роскошное украшение хорошо сохранилось. Это золотое кольцо с бирюзой и черной эмалевой отделкой. На нем нет гравировок и клейма мастера.

– Подобные кольца были роскошными и модными среди высшего общества XVI века, – отмечает Нордфорс.

Находка исследователей меняет прежние представления о захоронении королевы.

Когда саркофаг открывали в последний раз в 1867 году, в области живота покойной нашли небольшие лоскуты шелка. Их считали признаком бальзамирования. Теперь выяснилось, что шелковые лоскуты – часть другого гнезда, которое крысы свили из кусочков погребального платья Катарины.

В ходе исследований сделаны и другие важные открытия. Из гробниц дочери Катарины и Эрика XIV Сигрид Вазы, а также у неизвестного ребенка взяты образцы для ДНК-анализа. Неизвестный ребенок может оказаться их сыном Хенриком, который умер примерно в трехлетнем возрасте. Однако окончательных результатов придется ждать до двух лет.

Золотое кольцо будет выставлено в музейном центре ”Ваприикки” в Тампере в 2028 году. В кафедральном соборе Турку кольцо появится после завершения капитального ремонта храма.

– Мы рады и счастливы получить такое сокровище в коллекцию музея кафедрального собора Турку, – говорит настоятель собора Ауликки Мякинен.

Исследовательская группа взяла более ста микроскопических образцов для лабораторных исследований. Биоархеологические методы впервые дают возможность изучить состояние здоровья Катарины, питание в детском возрасте, а также получить достоверные сведения о ее внешности и происхождении.

Королева Катарина Монсдоттер известна в истории Финляндии как трагическая фигура. Она поднялась от дочери крестьянина до королевы, а позже пережила психическое расстройство и свержение своего мужа, короля Эрика XIV. Катарина провела последние годы в замке Турку. Ее похоронили в кафедральном соборе Турку в 1612 году.