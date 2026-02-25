Для начала под репрессии попали экскурсоводы, у которых отняли зонтикии и мегафоны.

В разгар туристического сезона на Капри ежедневно приезжают до 50 000 человек — намного больше, чем местных жителей, которых всего около 13–15 тысяч.

Итальянский остров Капри объявил о новых правилах для туристов, которые вступят в силу этим летом. Этот элитный курорт ужесточает требования к туристическим группам, которые, как утверждают власти, забивают узкие улицы и мешают местным жителям и другим путешественникам.

Новые правила ограничивают численность групп и запрещают гидам пользоваться мегафонами и зонтиками.

Хотя остров уже давно продвигает себя как тихое и изысканное направление, толпы неуправляемых однодневных экскурсантов в этот образ никак не вписываются.

Еще в 1950‑е годы здесь ввели правила поведения для приезжих: было запрещено носить деревянные сабо и громко слушать радио.

Теперь главной угрозой эксклюзивной атмосфере острова стали экскурсионные группы. Власти говорят, что многие из них шумные и плохо организованные, из‑за чего узкие улочки и смотровые площадки оказываются перегружены.

Капри ужесточает правила для крупных тургрупп

По новым правилам высаживаться на остров смогут лишь туристические группы численностью не более 40 человек.

Группам свыше 20 человек запрещено пользоваться громкоговорителями. Каждому участнику должны выдать наушники или гарнитуру, чтобы слушать экскурсовода.

Гидам и руководителям групп разрешено иметь только неброскую табличку или стандартный указатель, чтобы их можно было узнать. Использовать другие заметные предметы, такие как зонтики или флаги, запрещено.

Группы обязаны держаться компактно и не ухудшать безопасность и комфорт других гостей. Экскурсоводы должны следить, чтобы их подопечные не занимали слишком много места и оставляли пространство для остальных туристов.

«Туристы? Все, но не сразу»

Местные жители и представители туристического бизнеса поддержали эту инициативу.

«Это ответственный шаг, который отражает наше видение острова, наконец становящегося более пригодным для жизни», — заявил Лоренцо Коппола, президент ассоциации отельеров Капри.

«Новые правила для организованных групп — незаменимый инструмент, который позволит разгрузить проблемные зоны и вернуть „воздух“ нашим пешеходным маршрутам». Джанлуиджи Лембо, владелец знаменитой таверны Anema e Core, где бывали Дженнифер Лопес, Мэрайя Кэри и Леонардо ДиКаприо, подчеркнул, что новые правила идут на пользу всем гостям, а не только VIP‑персонам.

«Туристы? Все, но не сразу. Я против разделения гостей на первый и второй класс, никто не должен быть исключен», — сказал он итальянской ежедневной газете Corriere del Mezzogiorno.

«Но нужно ограничивать и размер групп, потому что пространство на острове ограничено. Поэтому я поддерживаю введение лимита и не считаю, что он защищает только VIP‑туризм, — это мера в интересах всех».

Мэр Капри Паоло Фалько добавил, что муниципалитет разрабатывает новые меры по регулированию движения судов в порту Марина-Гранде, куда прибывают туристы и где они собираются, чтобы сесть на фуникулёр или автобусы до центра Капри либо до более тихого города Анакапри на западной стороне острова.

В беседе с итальянскими СМИ он пояснил, что среди возможных мер — ограничение высадки пассажиров по времени. «Мы тщательно изучаем эту тему и вопросы безопасности в порту и сможем решить их задолго до начала лета», — сказал он.