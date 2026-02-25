Норвежский «Буде/Глимт» по сумме двух матчей со счетом 5:2 (3:1, 2:1) одолел итальянский «Интер» в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Благодаря этому, «Буде/Глимт» оформил уникальное достижение для клубов не из топ-5 чемпионатов в главном еврокубковом турнире в XXI веке.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Буде/Глимт» — первая команда за пределами пяти ведущих европейских лиг, которая выиграла четыре матча подряд в рамках Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов с соперниками из сильнейших лиг Европы — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Последним клубом, которому удавалось подобное, был «Аякс» в сезоне-1971/72. Тогда нидерландский клуб выиграл Кубок европейских чемпионов.

Напомним, помимо двух матчей с «Интером», ранее норвежский клуб победил «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1) в рамках 7-го и 8-го туров общего этапа Лиги чемпионов соответственно.