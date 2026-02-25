Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая серьёзную травму на Олимпийских играх в Италии, могла столкнуться с ампутацией ноги, сообщает телеканал BBC.

Врачи, оценивая последствия повреждения, рассматривали ампутацию как возможный способ сохранить здоровье спортсменки в острой фазе лечения. Медицинская команда подчеркнула: «Ситуация была настолько серьёзной, что ампутация могла стать единственным способом избежать опасных осложнений».

Вонн уже выписали из госпиталя, сейчас она проходит восстановление. Точные сроки возвращения к активным тренировкам пока неизвестны. Олимпиада‑2026 в Италии могла стать одним из последних крупных стартов в карьере Линдси.