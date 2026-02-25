Baltijas balss logotype
В среду будет ощущаться усиление антициклона

Наша Латвия
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В среду будет ощущаться усиление антициклона
ФОТО: LETA

В среду в Латвии будет в основном солнечно и сухо, лишь утром на юго-востоке страны ожидается небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В течение дня в Латвии будет ощущаться усиление антициклона. Ожидается слабый ветер, температура воздуха составит +1…-4 градуса.

В Риге в течение дня небо прояснится, осадков не ожидается. Будет дуть слабый северный ветер, максимальная температура воздуха составит около 0 градусов.

