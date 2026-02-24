Baltijas balss logotype
В среду будет преимущественно солнечно 0 253

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
ФОТО: LETA

В среду в Латвии будет преимущественно солнечно, лишь утром на юго-востоке ожидается небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Под влиянием уходящего циклона ночью будет облачно, с постепенным прояснением. Во многих регионах ожидается снег, в восточных и центральных районах возможен локальный ледяной дождь.

На дорогах будет скользко, видимость во время снегопада временами ухудшится. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха понизится до -3...-8 градусов, в Видземе и Курземе - до -8...-13 градусов.

В столице также будет облачно, временами ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура составит -4...-6 градусов.

День будет преимущественно солнечным и сухим, с вероятностью небольшого снега на юго-востоке утром. При слабом ветре температура днем поднимется до +1...-4 градусов.

В Риге ожидается преимущественно ясная погода. Ветер будет дуть с севера, максимальная температура составит около 0 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
