Компания Meta зарегистрировала патент на революционную нейросеть, способную имитировать активность пользователя в социальных сетях даже после его смерти. Предполагается, что ИИ будет поддерживать «присутствие» в цифровом мире, «когда пользователь берет длительный перерыв или если он умер». Но за инновацией скрываются глубокие вопросы о границах человеческой идентичности, этике и самой природе смерти, ответов на которые человечество пока не нашло.

Предполагается, что ваш профиль в Facebook или Instagram продолжит «жить» – лайкать посты друзей, оставлять комментарии, отвечать на сообщения и даже проводить видео- или аудиозвонки. Реализовать это планируется на основе цифрового следа пользователя: истории активности, лайков, комментариев и прочих массивов данных, которыми располагает компания. В патенте, автором которого значится технический директор Эндрю Босворт, приводятся такие аргументы в пользу этой системы: отсутствие постов от пользователя, будь то перерыв на «детокс» или смерть, лишает подписчиков части их опыта. «Они будут скучать по вам», – лаконично объясняется в патенте. А для инфлюенсеров, чей доход зависит от вовлеченности, это и вовсе спасение, ведь аудитория не разбежится, пока владелец отдыхает или... уходит навсегда.

И вероятно, предчувствуя волну непонимания, компания поспешила заверить, что патент – это всего лишь идея, а не обязательный план к действию. Однако сам факт регистрации заставляет задаться вопросом.

Точной статистики о количестве «мертвых» в буквальном смысле аккаунтов почти не публикуется. Однако по данным за 2016 год, на том же Facebook зарегистрированы порядка 20 миллионов аккаунтов умерших людей, и если тенденция сохранится, то к 2065 году в этой соцсети мертвых пользователей станет больше, чем живых. На других платформах (например, «ВКонтакте», Twitter, Instagram), скорее всего, аналогичная ситуация. В то же время десять лет назад Facebook ввел «контактное лицо для наследства», позволяющее управлять аккаунтом покойного. А в прошлом году Марк Цукерберг в подкасте у Лекса Фридмана рассуждал о виртуальных аватарах для умерших: «Это может помочь пережить утрату, заново переживать воспоминания».

Стартапы типа Replika, родившегося из личной трагедии Евгении Куйды после потери друга, или You, Only Virtual (YOV) Джастина Харрисона, появившийся на свет в связи с болезнью его матери, уже предлагают пользователям купить подписку на цифровые копии близких. Microsoft в 2021-м запатентовала бота, имитирующего голос усопшего. Даже стартап 2wai обещает оцифровать родственника на основе биометрии для вечных бесед.

Но здесь-то и всплывают тени. Профессор юриспруденции Бирмингемского университета Эдина Харбинджа, эксперт по цифровым правам и посмертной приватности, видит в этом не только этику, но и коммерцию: «Больше вовлеченности – больше данных для ИИ. Это бизнес».

Для понимания: в 2025 году Meta выручила рекордные 201 миллиард долларов США, из которых 196 миллиардов пришлись на рекламу – 97,6 % от общего дохода. Это рост на 22 % по сравнению с предыдущим годом, подпитываемый ИИ-инструментами. В этом свете, поддерживая активность аккаунтов, Meta обеспечивает непрерывный поток вовлеченности. Больше активности – больше данных для обучения моделей, которые, в свою очередь, точнее таргетируют рекламу, замыкая порочный круг прибыли.

По итогам третьего квартала 2025 года Meta запланировала потратить 72 миллиарда долларов на капитальные расходы, связанные с ИИ, а на 2026-й – от 115 до 135 миллиардов, в основном на ИИ-инфраструктуру. Все для того, чтобы доминировать в «личном суперинтеллекте», как выразился сам Цукерберг, где вечные аккаунты генерируют бесконечный контент, подпитывая алгоритмы.

Социолог из Университета Вирджинии Джозеф Дэвис предупреждает: «Горе требует принятия утраты. Пусть мертвые остаются мертвыми – идея их “возвращения” путает все карты». В соцсетях же даже западное комьюнити окрестило концепцию “демонической” и “бесчеловечной”».

«Одна из самых отвратительных идей, какие только можно себе представить», – приводит цитату пользователя Daily Mail. В целом, суммируя общее негодование, пользователи не понимают, где грань между утешением и обманом? Можно ли вообще копаться в личных данных умершего без его согласия при жизни? Последний вопрос, вероятно, станет ключевым для понимания отношения человека XXI века к смерти.